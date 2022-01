Kultur Ganz grosses Kino auf der Casinobühne: Theaterverein Frauenfeld zeigt Rockmusical «Rock me, Hamlet» Ein ganz besonderes Stück kommt diesen Samstag beim Theaterverein zur Aufführung: eine Musicaltragödie in Shakespeare'scher Tradition mit hochaktuellen Themen und verdammt viel Rockmusik. Das ist «Rock me, Hamlet».

Aus dem Stück «Rock me, Hamlet»: König Claudius (Peter Saurbier) und Königin Gertrud (Swetlana Saam). Bild: PD

Das wird ein Spektakel. «Kurzweilig und witzig, rührend und emotional, mitreissend und virtuos – mit drei Worten: ganz grosses Kino!» Das war schon zur Musicaltragödie «Rock me, Hamlet» zu lesen. Klassische Shakespeare-Texte treffen auf aktuelle Rockmusik. Und genau das bringt der Theaterverein Frauenfeld diesen Samstag, 22. Januar, auf die Bühne des Stadtcasinos. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Aus dem Stück. Bild: PD

Das Stück der Opernwerkstatt am Rhein aus dem Kölner Umland ist laut Pressetext eine Form des neuen Musiktheaters, in welchem anspruchsvoll mit der Sprache umgegangen wird und Musik mit grossen Tanzeinlagen dargeboten wird. Die Umsetzung erfolgt mit 15 Schauspielerinnen und Schauspielern, Tänzerinnen und Tänzern und Sängerinnen und Sängern, die von einer sechsköpfigen Liveband begleitet werden. Regie führt Sascha von Donat.

Ein hochaktuelles Theaterstück

Aus dem Stück. Bild: PD

Bröckelnde politische Strukturen, ungewisse gesellschaftliche Verhältnisse und niemand, der Visionen für eine bessere Zukunft hat: Augenblicklich herrscht in vielen europäischen Ländern das Gefühl vor, dass etwas faul im Staate ist, wodurch «Hamlet» wieder zu einem hochaktuellen Stück wird. Wenn man sich die Hits der aktuellen Charts ansieht, findet man auch in den Songtexten der meistgespielten Stücke viel Unzufriedenheit und Ratlosigkeit.

Aus dem Stück. Bild: PD

Ein modernes Musiktheater, in welchem die Konflikte des Shakespeare-Dramas mit denen der Popkultur verbunden werden, bietet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt so sehr an wie noch nie zuvor. Es kommt hier zu einer Verknüpfung literarischer und musikalischer Legenden. Musikalisch verwendet werden sowohl 80er-Hits als auch Top-Hits der letzten Jahre, sodass dieser «Hamlet» verschiedene Zielgruppen anspricht. (red)

Samstag, 22. Januar: 19.30 Uhr, Stadtcasino. 18.45 Uhr, Einführungsreferat von lic. phil. I. Janine Landolt-Spiegel, Hotel Blumenstein (1. Stock). Billette via Eventfrog oder an der Abendkasse. Einlass nach 2G-Regel.

www.theaterverein-frauenfeld.ch