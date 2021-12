Kultur Eines der ältesten Museen im Kanton Thurgau feiert seinen 60. Geburtstag: Das Museum kunst + wissen Diessenhofen Das Museum kunst + wissen in Diessenhofen konzentriert sich nächstes Jahr auf das Thema Rotfärberei. Auf einem Rundgang mit Kuratorin Lucia Angela Cavegn.

Kuratorin Lucia Angela Cavegn vor oder im Schaufenster des Museums an der Hauptstrasse 28. Bild: Ralph Ribi

Der Thurgau war einst ein richtig roter Kanton. Rot wie Türkischrot, denn geprägt hat ihn vor zwei-, dreihundert Jahren ein Gewerbe, das Baumwollgarne mit den gemahlenen Wurzeln des Färberkrapps leuchtend rot machte. Von der Rotfärberei, dieser frühen Industrie, zeugen manchenorts die Hänkitürme der einstigen Färbereien, etwa in Aadorf. Die Diessenhofener Rotfarb war im Oberen Amtshaus ansässig, und Heinrich Hanhart kaufte 1828 den ehemaligen Gefängnisturm und richtete für seine Stofffärberei eine Tröchnistube mit Kragdach ein.

Vor sechzig Jahren richtete Diessenhofen in den ehemaligen Fabrikationsräumen ein doppeltes Ortsmuseum ein: eines zur Stoffdruckerei und eine Dauerausstellung mit Werken Carl Roeschs (1884–1979). Eines der ältesten Museen im Thurgau, das seit 2013 den heutigen Namen Museum kunst + wissen trägt. Im Greuterhof in Islikon übrigens war auch einst eine Färberei daheim, allerdings wurde da mit Indigo gefärbt.

Die Rotfarb in Diessenhofen sorgte einst für roten Baumwollstoff, die Zeugdruckerei bedruckte ihn mit filigranen Dessins – und da Hunderte Musterzeichnungen erhalten geblieben sind, wurde ihnen bereits vor fünf Jahren ein Buch gewidmet: «Rotfarb und Zeugdruck in Diessenhofen», herausgegeben von Christine Kolitzus-Hanhart und Fritz Franz Vogel.

Werdegang von der Zeichnung zum fertigen Stoff

Cavegn hält das Buch «Rotfarb und Zeugdruck in Diessenhofen» in den Händen. Bild: Ralph Ribi

Seit anderthalb Jahren leitet Lucia Angela Cavegn das Museum kunst + wissen in einem Teilzeitpensum. «Ich bin Kunsthistorikerin, nicht Stoffspezialistin», sagt sie. In den nächsten Monaten hat sie zum 60-jährigen Bestehen des Museums Grosses vor, und als Einleitung dazu hält sie das dicke und schwere Buch in der Hand. «Diese Entwürfe sind für mich Kunst», sagt Cavegn. «Ich werde in der kommenden Ausstellung gemeinsam mit Christine Kolitzus-Hanhart ein hochstehendes Handwerk mit einem komplexen Herstellungsprozess zeigen», also den Werdegang von der Zeichnung bis zum fertigen Stoff. Weiter sagt sie:

«Ich will den Schatz endlich begreifbar machen, indem man die wunderschönen Originale sieht.»

Lucia Angela Cavegn, Kunsthistorikerin und Kuratorin Museum kunst + wissen. Bild: Ralph Ribi

Ausserdem werde das Historische mit dem Zeitgenössischen verbunden, also die Geschichte der Rotfarb und des Museums aufgerollt und mit der zeitgenössischen Intervention RedLovePaisley des Aadorfer Künstlers Donegel’ Chong kombiniert. Christine Kolitzus-Hanhart, in diesem Jahr 80 geworden, arbeitet nach wie vor ehrenamtlich für das Museum kunst + wissen, kommt freitags mit dem Velo, hat auch das Schaufenster an der Hauptstrasse 28 eingerichtet.

Ein Stoffmuster. Bild: Ralph Ribi

Sechzig Jahre Museum Diessenhofen – ein würdiger Anlass also, in der Geschichte des Städtchens zurückzublättern. Der Thurgauer Historiker Stefan Keller wird in der kommenden Ausstellung einen Vortrag zur Fabrikordnung und zur Unterstützungskasse der Rotfärberei halten. Lucia Angela Cavegn hat die Gebrüder Bruno und Eric Bührer aus Schaffhausen angefragt, um Fotomaterial von der Museumseröffnung zu erhalten. Sie erwähnt Heinrich Waldvogel, den ehemaligen Stadtschreiber Diessenhofens, der von Walter Deutsch, einem Nachfahren der letzten Besitzer der Rotfärberei, zwei Stapel Entwurfszeichnungen geschenkt erhielt ­– er erkannte sie als kulturhistorischen Wert, trocknete und reinigte sie sorgfältig und brachte sie schliesslich im Rathausarchiv unter. 1951 wurden sie in der Alten Turnhalle erstmals öffentlich gezeigt, um den Weg zu einem Textilmuseum zu ebnen.

Verschiedene Modellstecherwerkzeuge. Bild: Ralph Ribi

Stofftaschen mit Rotfarb-Muster

Diessenhofen ist voller Vergangenheit. Deshalb will Cavegn mehr Geschichtliches und verschiedenes Handwerkswissen in Ausstellungen zeigen und die Ortsgeschichte im unteren Museumsgeschoss ausbreiten. Mit leiser Ironie sagt sie:

«Im ersten Jahr habe ich aufgeräumt, im zweiten habe ich Strukturen geschaffen und das Museum richtig eingerichtet.»

Verbundenheit mit Geschichte und Handwerk bedeutet für Cavegn etwa auch, dass sie für das Museum Stofftaschen mit einem Rotfarb-Muster herstellen lässt – im Siebdruck, gewiss nicht digital, und natürlich in der Region selbst.

Auch erwähnt sie die weiteren Ausstellungen, über die sie sich bereits Gedanken macht, und das noch zu schreibende Kulturkonzept für Stadt Diessenhofen. In Zusammenarbeit mit Fritz Franz Vogel und Erich Milz plant sie ein Kunst- und Kulturwochenende, an dem sich Vereine, die freie Szene und kulturhistorische Sammlungen beteiligen können. «Mit allen Sinnen», so der Arbeitstitel, werde die Stadt dann erfahrbar sein. Cavegn ist vielseitig; sie arbeitet auch für die Carl- und Margrit-Roesch-Stiftung und plant unter anderem einen Rundgang zu Carl Roeschs Stationen in Diessenhofen sowie einen Vortrag zu dessen Glasfenster in der Kirche Schlatt.