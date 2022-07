Kultur Die Coronapandemie führte mehr Romands in den Thurgau: Viele Museen reagieren mit Mehrsprachigkeit Viele Romands entdeckten im Zuge des ersten Corona-Lockdowns die Ostschweiz – mit positiven Folgen: Immer mehr Museen setzen auf mehr Sprachen. Jedoch nicht alle, weil es nicht überall gleich viel Sinn macht.

Das Napoleonmuseum Arenenberg zieht schon aus historischen Gründen viele französischsprachige Besucher an.

Vor kurzem erzählte ein Mann am Stammtisch, dass er vier Thurgauer kenne, die zusammen einen Französisch-Kurs belegten – um ihren B&B-Gästen jenseits des Röstigrabens besser Auskünfte geben zu können.

Geschichten wie diese sind kein Einzelfall mehr. Hörte vor der Pandemie tatsächlich für die meisten Westschweizer die Schweiz in Zürich – und nicht erst nach Winterthur – auf, so ist «la Suisse orientale» für viele mittlerweile mehr als nur ein Geheimtipp.

Schloss Arenenberg mit Blick auf den Untersee und die Insel Reichenau. PD

Chinesisch auf dem Arenenberg

Von dieser Neugier profitierten auch die Thurgauer Museen. Zwar hielt der Boom aus dem ersten Lockdown nicht überall an. Aber die Anstrengungen der Museen, sich den Bedürfnissen von Tages- und Feriengästen aus der Ferne anzupassen, sind seit dem Frühjahr 2020 deutlich gestiegen. Natürlich gibt es Museen, die seit jeher die Mehrsprachigkeit bewusst pflegen. Dass das Napoleonmuseum polyglott daherkommt, verwundert nicht: «Wir sind international ausgerichtet, unser Flyer umfasst fünf Sprachen, und die Führungen bieten wir nicht nur auf Deutsch, Französisch und Englisch, sondern auch auf Chinesisch, Niederländisch oder Russisch an», erklärt Direktor Dominik Gügel.

Fünf Sprachen im Museum für Archäologie

Archäologe Urs Leuzinger: «Seit Corona haben wir mehr welsche Besucherinnen und Besucher.» Ralph Ribi

Der Direktor der Archäologiemuseum Thurgau, Urs Leuzinger, verweist stolz darauf, dass sein Haus und auch das im selben Gebäude untergebrachte Naturmuseum Thurgau mehrsprachig unterwegs sind: «Führungen bieten wir in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Polnisch an.» Allerdings seien fremdsprachige Gruppenführungen «selten gefragt», doch auch Leuzinger fällt auf, «dass wir seit Corona mehr welsche Besucherinnen und Besucher haben». Da überrascht es nicht, dass «bei uns seit wenigen Tagen alle Ausstellungsfahnen via QR-Code auf Englisch und Französisch vorhanden sind», sagt Leuzinger.

Liebe zum Apfelwein in französischer Sprache

Paolo Spagnolo, Geschäftsführer des «MoMö». PD

Auch private Sammlungen und Ausstellungen passen sich den gestiegenen, touristischen Anforderungen an. Wie der Geschäftsführer des Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum Mosterei Möhl AG «Momö», Paolo Spagnolo, erklärt, sind zwar gegenwärtig alle Exponate nur auf Deutsch beschriftet. Jedoch sind sämtliche Filme auch mit einer englischen Tonspur unterlegt, und ein englisches Handout steht ebenso zur Verfügung. Bereits weiter ist da das «Momö» bei den Führungen und Kursen (D/E/F/I). Der Besuch von fremdsprachigen Gästen habe während Corona deutlich zugenommen: «Gerade Französisch sprechende Gäste erfreuen uns mit ihrer Präsenz und ihrer Liebe zum Apfelwein», so Spagnolo. Deshalb ist für ihn klar:

«Wir werden schon bald unsere Videos auf Französisch anbieten, und auch ein entsprechendes Handout zu allen Exponaten.»

Ebenso will auch das «Seemuseum» in Kreuzlingen in die Mehrsprachigkeit investieren, doch gibt Museumsleiter Christian Hunziker zu bedenken, dass Mehrsprachigkeit für kleinere Museen zwar «wünschenswert und wichtig, gleichzeitig aber auch eine Kostenfrage» sei. Generell biete man mehrsprachige Führungen (D/E/F) an, doch sei «im Hinblick auf eine neue Dauerausstellung die Mehrsprachigkeit der Ausstellung ein Ziel», sagt Hunziker.

Schnelle Autos, geringe Reichweite

Im «Autobau» in Romanshorn ist bisher noch kein Boom bei fremdsprachigen Gästen zu verzeichnen. PD

Eine populäre Dauerausstellung ist auch der «Autobau» in Romanshorn. Hier werden Führungen in den Modulen Rennsportwagen, Strassensportwagen, Klassiker und Clay Regazzoni mehrsprachig (D/E/F/I) angeboten. Doch laut Kurator Fredy Alexander Lienhard ist der Boom an fremdsprachigen Gästen ausgeblieben: «Wir hatten zwar im 2021 ein Rekordjahr und wurden definitiv von mehr Schweizern besucht, aber nicht von fremdsprachigen Touristen, beträgt doch unsere durchschnittliche Reichweite gut 50 bis 100 Kilometer.»

Keine Auswirkungen hatte die Pandemie bei der Eisenbibliothek im Klostergut Paradies. Führungen werden mehrsprachig (D/E/F/I) angeboten, doch spielt die Sprache bei den thematischen Führungen oft keine Rolle. «Die Führungen werden in der Regel auf die Interessen einzelner Gruppen zugeschnitten, entweder nach vorheriger Absprache oder im Moment auf der Grundlage von Fragen und Gesprächen mit den Besuchern», sagt der wissenschaftliche Bibliothekar der Sammlung, Christopher Zoller-Blundell.

Lieber machen, statt lesen im Telefonmuseum

Wenig Bedarf an Fremdsprachigkeit haben zumeist die kleinen Museen – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. So hält Arthur Kammer vom Telefonmuseum Telephonica in Islikon fest, warum im Museum die Beschriftungen nur auf Deutsch und zudem noch sehr dezent eingepflegt sind:

«Wir zeigen, wie es funktionierte, also sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen zum Machen und nicht zum Lesen. Das gilt auch für Fremdsprachen.»

Das Schulmuseum in Amriswil wird fast nur von deutschsprachigen Gästen besucht. Um Fremdsprachen ist man trotzdem nicht verlegen. Manuel Nagel

Frauke Dammert, Museumsleiterin des Schulmuseums in Amriswil, setzt einen anderen Schwerpunkt. Dies vor allem, weil das Museum primär für deutschsprachige Gruppen von Interesse sei. «Wir investieren aktuell in neue Angebote für Schulen und Gruppen.»

Hermann Stamm vom Ortsmuseum Wängi geht die Fremdsprachigkeit in den eigenen vier Museumswänden hingegen ganz pragmatisch an:

«Wenn fremdsprachige Personen uns besuchen, dann helfen uns unsere eigenen Englisch- und Französischkenntnisse.»