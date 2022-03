Kultur «Der Springende Panther ist für mich nicht der springende Punkt»: Die Frauenfelderin Salomé Käsemodel nimmt an den Schweizer Jugendfilmtagen teil Mit dem Musikvideo zu «Insights» von der Frauenfelder Band Gamma Kite nimmt Salome Käsemodel an den 46. Schweizer Jugendfilmtagen teil. Die 21-Jährige beschäftigt sich schon lange mit dem Filmemachen. Unterstützung für das Musikvideo hat sie von der Kulturkommission der Stadt Frauenfeld erhalten sowie von ihren Freunden.

Woher kommt ihre Faszination für Videos und Filme?

Salomé Käsemodel: Ich denke, das rührt davon, dass ich als Kind wenig fernsehen durfte. Für mich waren Filme dann umso spezieller. Es fasziniert mich, was alles zusammenkommt: Ton, Schnitt, Bild, Schauspielerinnen und Schauspieler.

Wie sind Sie dazu gekommen, das Musikvideo zu Insights von Gamma Kite zu drehen?

Der Sänger, Louis Keller, ist ein guter Freund von mir. Gamma Kite ist ein Soloprojekt von ihm. Ich habe das Lied für ein Musikvideo vor der Veröffentlichung seiner neuen Platte auswählen können. Er hat mir während des ganzen Prozesses die komplette künstlerische Freiheit gelassen. Das habe ich sehr geschätzt. (lacht)

Wie kam die Planung für das Video zustande?

Die Idee und das Konzept stammen von mir. Von der Kulturkommission der Stadt Frauenfeld habe ich für die Umsetzung 1000 Franken erhalten. Das ganze Video ist in ziemlich genau einem Monat entstanden. Gedreht haben wir während dreier Tage, für den Schnitt hatten wir eine Woche. Obwohl ich mir wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Während des Drehs haben Kolleginnen und Kollegen geholfen, wofür ich sehr dankbar bin.

Arbeiten Sie oft mit Freunden an Ihren Projekten?

Ja, ich bin dankbar, dass ich so coole Leute um mich habe, die meine verrückten Ideen unterstützen. Die Schauspielerin im Musikvideo ist beispielsweise eine gute Freundin, die Kameraführung machten ebenfalls Freunde.

Haben Sie das Video extra für die Schweizer Jugendfilmtage gedreht?

Nein, ich habe das Musikvideo einfach aus Freude an der Arbeit gemacht und es dann eingeschickt - zusammen mit zwei anderen Filmen. Für den Wettbewerb ausgewählt wurde aber nur «Insights».

Was macht Musikvideos für Sie besonders?

Ich liebe Musik, es löst vieles in mir aus. Und das Schöne an Musikvideos ist, dass man nicht an eine Logik gebunden ist. Man hat eine gewisse Narrenfreiheit, man kann machen was und wo man will.

Gab es beim Dreh Schwierigkeiten?

Einer der drei Drehorte war das Gasometer in Schlieren. Ich habe die Anlage bei einer Zugfahrt gesehen und war sofort begeistert. Ich dachte: Da muss man etwas drehen! Eine Bewilligung zu erhalten, war dann etwas kompliziert. Aber ich habe bei meiner Arbeit erfahren, dass die Leute sehr offen sind, wenn man als junges Team daherkommt und ein Projekt realisieren möchte.

Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie als Siegerin der Jugendfilmtage den Springenden Panther erhalten würden?

Der Springende Panther ist für mich nicht der springende Punkt - natürlich wäre es toll, zu gewinnen. Aber ich mache nicht deswegen mit, sondern um Leute kennenzulernen.

Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft?

Ich habe in der Vergangenheit bei Tele Top gearbeitet, derzeit bin ich beim SRF als Content Managerin angestellt. Kürzlich habe ich einen künstlerischen Vorkurs hinsichtlich eines Bachelorstudiengangs abgeschlossen. Ich würde gerne an einer Filmschule studieren. Wohin es mich dann führt, also ob ich Kamera- oder Tonfrau werden will, Regie führen oder Drehbuch schreiben will, weiss ich derzeit noch nicht.