Kultur Bühne frei für Lust und Frust der Theaterarbeit: Zum 10-Jahr-Jubiläum präsentiert die Theaterwerkstatt Gleis 5 das Jubiläumsstück «Deus ex Machina» Wie feiert ein Theater seine ersten zehn Jahre? Mit einem Stück. Bei der Theaterwerkstatt Gleis 5 ist es eines über sich selbst.

Jubiläumsproduktion «Deus ex Machina» der Theaterwerkstatt Gleis 5 mit Noce Noseda, Carole Isler, Giuseppe Spina (Gitarre), Joe Fenner, [Herr Fässler (Esel)], Simon Engeli und Rahel Wohlgensinger. Bild: Reto Martin

Die Presseorientierung ist alles andere als steif oder förmlich. Hier dreht Joe Fenner Schrauben in ein Bühnenbrett; da ruft Giuseppe Spina verzweifelt: «Es ist doch Pressekonferenz – wo sind die andern? Wir müssen einfach etwas liefern, egal was»; dort witzeln Rahel Wohlgensinger und Simon Engeli: «Das Geld vom Kanton ist sicher, wir können unsere fünf Kinder auf die Montessori-Schule schicken»; und dann hat Noce Noseda endlich seine Zigarette fertig geraucht und kommt durch den Seiteneingang herein.

Nur schon der Einstieg am Donnerstag zeigt, wie diese Truppe arbeitet: kreativ, einfallsreich, unorthodox. Und erfolgreich seit nunmehr zehn Jahren in der alten Remise hinter dem Bahnhof Frauenfeld. In ihrem Jubiläumsstück machen die fünf ihre eigene Geschichte zum Thema:

«Wir feiern, dass sich aus dem gleichermassen mutigen wie naiven Abenteuer, ein neues Theaterunternehmen zu gründen, eine etablierte, geschätzte, ideenreiche und umtriebige Kulturinstitution im Thurgau entwickelt hat.»

Keine leichte Aufgabe angesichts der Knüppel, die ihnen Corona zwischen die Beine schmiss.

Alle Mitglieder sind gleichwertig

Keiner ist Chef oder Intendant bei der Theaterwerkstatt, alle sind gleichwertig. Und alle sind auch anderswo unterwegs, Spina etwa als Regisseur beim kommenden Stück des See-Burgtheaters Kreuzlingen. Mehr als dreissig Inszenierungen sind in der Theaterwerkstatt und an den Open-Air-Spielorten entstanden, «seit geraumer Zeit jährlich vier Neuproduktionen».

Köstlich ist die improvisierte Kostprobe für die Medienvertreter – ein Schlagabtausch zwischen den Spielern: «Soll ich etwas vom Migros holen? – Die Journalisten müssten längst hier sein. ­– Wir wären bereit. – Das war Teil der ersten Szene!» Das Stück basiert auf einer Idee Simon Engelis. Es gehe um die Lust am Theatermachen, doch könne sich die Truppe nicht auf ein Stück einigen: Nur noch dreissig Tage bis zur Premiere, die Spieler kommen unter Zeitdruck und an den Rand des Wahnsinns, bei der Generalprobe bricht alles zusammen, doch dann raufen sie sich zusammen und stürzen sich ins Stück. [Wir werden sehen.]