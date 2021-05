Kultur Bibbern in der Morgendämmerung: Die neue Ausstellung von Séverine Heizmann in der Galerie Kirchgasse in Steckborn Malerei fast wie Musik: Séverine Heizmann zeigt ihre Kunst in der Steckborner Galerie Kirchgasse. Vernissage ist am Samstag, die Ausstellung dauert bis Ende Juni.

«Wind» und «Attraction/repulsion» von Séverine Hänni in der Galerie Kirchgasse. Bild: Dieter Langhart

Oft pendeln Kunstschaffende zwischen zwei Arbeits- und Wohn- und Inspirationsorten – für die Genferin Séverine Heizmann (*1994) ist es Porto. Bisweilen bewegen sich Kunstschaffende in mehr als einer Sparte – Heizmann ist Malerin und Musikerin. Und sie war bereits zweimal in der Kirchgasse, in einer Gruppenausstellung und mit einer Musikperformance bei Philipp Schwalb. «Heizmann will sich nicht festschreiben lassen», sagt Kuratorin Anne Gruber beim Einrichten der kommenden Einzelausstellung «Jittering at dusk». Dieses Bibbern in der Morgendämmerung beziehe sich auf gewollte Dissonanzen, bedeute für Heizmann auch die Bewegung zwischen Kontrolle und Improvisation oder zwischen Abstossen und Absorbieren.

Ihre erste Einzelausstellung in der Kirchgasse bestreitet sie mit zweierlei Kunst: mit in Porto gebrannten Fliesen und mit Malerei. Und bei allen Werken ist eine Polarität erkennbar, etwa bei dem Fliesenkreuz und der gemalten Acht namens «Attraction/repulsion», die wie ein Symbol der Unendlichkeit oder Kontinuität an der Wand hängt. Das Kreuz ist eines von vier Kreuzen, von den andern getrennt vom Durchgang in den hinteren Ausstellungsraum. Die Werkgruppe heisst «Wind I» bis «Wind IV», und sie ist derart gehängt, dass sie eher an das langsame Drehen einer Windmühle erinnert als an die Symbolik des Kreuzes oder an den Buchstaben X, und der Betrachter mag auch an musikalische Notationen denken.

Séverine Heizmann spürt auf poetische und spielerische und sehr lebendige Weise Mustern nach, die unsere Wahrnehmung und unser Empfinden prägen. Ein grosses Werk aus 35 Einzelfliesen heisst «Instinctual, the workings of the mind» und bildet ein grinsendes Gesicht oder eine Fratze ab; «Suns» vereint gleich drei Sonnen wie Spielbälle. Und im Werk, das der Ausstellung den Namen leiht, einem Ölgemälde, greift Heizmann das Grundthema der Fliesen in rundlicheren Flächen auf, die mit weissen Schnüren verknüpft scheinen.

Ein leiser, rätselhafter Humor weht durch die Ausstellung. Er manifestiert sich in einem kleinen Ölbild namens «Enigma»: Ein liegendes rotes Herz scheint auf einen geschlossenen, in stumpfem Grün gemalten Briefumschlag geklebt zu sein, darüber leuchtet ein schmaler roter Horizont. Und in einem weiteren Ölbild. «Woman achiever» erinnert an die gleichnamige Frauenbewegung: Vor dunklem Hintergrund umringen Spermien zwei Eizellen.