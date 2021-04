KULTUR Aufnahmen von menschenleerer Weite wie bildgewordene Architektur: Galerie Kirchgasse Steckborn zeigt Ausstellung «pink/green light» von Cédric Eisenring Das Sichtbare und die Leerstellen: Cédric Eisenring zeigt in seiner zweiten Einzelausstellung in der Galerie Kirchgasse erstmals Fotografie.

Aus der Ausstellung «pink/green light» in der Galerie Kirchgasse. Bild: PD

Die Kirchgasse ist klein – ein heller, weiss gestrichener Raum, seit einigen Jahren durch eine halbe Zwischenwand zweigeteilt; im hintern Halbraum hält der uralte Eichenständer die Decke. Die Kirchgasse ist fein – zeigt nur Künstler, die einen Namen und es in sich haben, die mit ihren Werken etwas zu sagen haben; André Butzer oder Maximiliane Baumgartner oder Philipp Schwalb, auch den Thurgauer Peter Kamm.

Die Kirchgasse ist aktuell – zeigt Positionen, die von Sammlern und Institutionen gesucht werden. Und die Handschrift des Galeristen Erich Hausammann ist noch spürbar, auch wenn er die Leitung vor kurzem seiner Kuratorin Anne Gruber übergeben hat. Sie hat mit Cédric Eisenring (*1983) jenen Künstler wieder nach Steckborn gebracht, der bei der allerersten Ausstellung mitmachte, vor drei Jahren eine Einzelausstellung bekam und später den Manor Kunstpreis im Aargau samt Einzelausstellung im Kunsthaus Aarau. Er lebt und arbeitet in Zürich und Berlin.

Cédric Eisenring, Künstler.

Bild: Sandra Ardizzone

Gebührend Raum für wenige Werke

Wie immer packt die Kirchgasse nicht die Wände voll, sondern lässt wenigen Werken gebührend Raum. Eisenring respektiert dies und zeigt zudem eine in Steckborn noch unbekannte Seite seines Werks: die Fotografie. In London, Berlin, Potsdam ist der Künstler in würdevolle Pärke gegangen – mit einer sauschweren Grossformatkamera und Diafilm von Fuji, nicht etwa mit dem Instagram-Handy. Er hat die besondere Stille der Anlagen, ihre würdevolle Wehmut eingefangen. Und sie aus der Zeit fallen lassen.

Eisenrings Thema und Methode sind die Absenz, das Fehlen – und somit zugleich das Ergänzen durch den Betrachter. Seine Aufnahmen von menschenleerer Weite wirken wie bildgewordene Architektur (die sie ja oft auch sind, gerade in England): in sich ruhend und zeitlos wie in der Romantik, und die Horizontlinie verläuft fast immer gleich. Birgt also die Opulenz, die Fülle, auch die Überwachsenheit gleichzeitig die Leere und Vergänglichkeit in sich? Der Künstler blitzt mit Licht in die Landschaften und taucht sie so in satte Farben: Grün und Blau dominieren, wenige Rottöne kommen hinzu. Leicht ironisch nennt er die Ausstellung «pink/green light».

Werke mit gebührend Raum: Impression aus der Ausstellung in der Galerie Kirchgasse. Bild: PD

Fortsetzung des Motivs des Aus-dem-Bild-Laufens

Cédric Eisenring ergänzt die Fotografien im hintern Raum mit der grossformatigen Heliografie einer architektonischen Struktur, die den Eichenständer der Kirchgasse wie eine Säule samt Kapitell aufnimmt und mit schablonenhaften Elementen multipliziert, während – fast surreal – Schattenwürfe, von aus dem Bild laufenden Menschen raffiniert, eine auf dem Kopf stehende Waagrechte simulieren. Und schliesslich ist da ein Text von Elizabeth Ouse, den der Künstler in Auftrag gegeben hat und der das Motiv des Aus-dem-Bild-Laufens fortsetzt. Des Künstlers grosse Frage in seiner Ausstellung ist also: Was liegt ausserhalb eines Bildes?