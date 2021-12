Kultur Abschluss der Revision: Orgel der Evangelischen Kirche Aadorf im Zentrum des Neujahrskonzerts Wie vielfältig Orgelmusik sein kann, zeigt der bekannte Organist Jürg Brunner in einem Konzert am 2. Januar 2022, 17 Uhr, in der Evangelischen Kirche Aadorf. Er spielt auf der klangschönen Metzlerorgel, deren Revision und Erweiterung durch die Orgelbaufirma Jens Steinhoff er 2020 als Experte begleitete.

Die 1959 erbaute Orgel hat seit der Revision ein noch breiteres Klangspektrum. Bild: PD

Unter dem Titel «Wie schön leuchtet der Morgenstern» entführt Jürg Brunner das Publikum in Klangwelten aus über drei Jahrhunderten. In dem einstündigen Konzert bringt er bekannte und seltener gespielte Werke zu Gehör, unter anderem von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Zoltán Kodály, Robert Schumann, Louis Vierne und Jürg Brunner. Jean-Marie Leclairs Sonate für Violine und Basso Continuo vervollständigt das reizvolle Programm.

Jürg Brunner

Organist Bild: PD

Der gebürtige St. Galler Organist, Komponist und Orgelbauexperte Jürg Brunner war unter anderem Dozent für Liturgisches Orgelspiel und Improvisation an der Musikhochschule Luzern und Organist an der Heiliggeistkirche in Bern. Daneben konzertierte er im In- und Ausland und veranstaltete selber Konzertreihen in St. Gallen und Bern. Die Violinistin Denise Hoerni arbeitete viele Jahr als Orchestermusikerin, unter anderem im Tonhalle- und Opernhausorchester Zürich, und unterrichtete an der Zürcher Musikakademie und einer Kantonsschule. Konzerttourneen als Solistin und Kammermusikerin führten sie durch viele Länder Europas und die USA.

Das Konzert in der Evangelischen Kirche Aadorf bildet auch den – pandemiebedingt verspäteten – Abschluss der gelungenen Orgelrevision von 2020. Der verantwortliche Orgelbauer Jens Steinhoff wird ebenfalls anwesend sein. Der Eintritt ist frei (Kollekte). (red)