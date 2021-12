Kreuzlingen Zum Gedenken an Erich Kramer: Er setzte sich für sozial benachteiligte Menschen ein Die SP Kreuzlingen verliert einen langjährigen Parteifreund und ehemaligen Gemeinderat Erich Kramer. Er ist am 12. November nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben.

Erich Kramer (1957 bis 2021). Bild: Donato Caspari

Nach kurzer und schwerer Krankheit verstarb am 12. November unser langjähriger Parteifreund und ehemaliger Gemeinderatskollege Erich Kramer. Im Kreuzlinger Gemeinderat, welchem er von 1991 bis 2007 angehörte, engagierte er sich von Anfang an in verschiedenen Kommissionen. Als eingefleischter Gewerkschafter verfügte er über ein profundes und vielseitiges Wissen. Als Mitglied der Kommission Gesundheit und Soziales war es ihm ein Anliegen, sich für sozial benachteiligte Menschen einzusetzen.

In der Kommission Gesellschaft und Kultur war unter anderem der Dreispitz ein wichtiges Geschäft. Ebenso die Planung neuer Sportplätze und deren Infrastruktur fiel in diese Zeit. Auch in der GPK, welche die Geschäfte der Verwaltung und der Exekutive kritisch überprüft, brachte er seine Argumente ein. Seine Aussagen in den Gemeinderatssitzungen waren stets sachlich und fordernd, wenn ihm ein Geschäft sehr wichtig war.

Hauptberuflich engagierte er sich in der Gewerkschaft Unia

Nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat war Erich Kramer hauptberuflich in der Gewerkschaft Unia tätig, bevor er frühzeitig in Pension ging, um mit seiner Frau Manja im geliebten Wohnmobil durch Europa zu reisen.

Nun nahm seine Lebensreise ein abruptes und für seine Angehörigen schmerzhaftes Ende. Unsere Gedanken und Anteilnahme sind bei seiner Familie. Wir wünschen ihr viel Kraft und Ruhe, diesen grossen Verlust zu überwinden. Erich war ein überzeugter Sozialdemokrat, der nie aufgehört hat, sich für eine gerechtere und sozialere Welt für alle zu engagieren. Erich, du wirst fehlen.