Kreuzlingen «Künftig scherbelen die Glocken nicht mehr so»: Die Kirchgemeinde will für 20'000 Franken die Klöppel ersetzen Kommende Woche entscheiden die Stimmberechtigten der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen an der Gemeindeversammlung über das Budget 2022. Es geht von einem Defizit von rund 29'000 Franken aus.

Die Glocken der evangelischen Stadtkirche in Kreuzlingen erhalten neue Klöppel. Bild: Reto Martin

(21. Juni 2018)

Insgesamt gut 103'000 Franken will die Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen im kommenden Jahr in die Glocken der Stadtkirche und der Kirche in Kurzrickenbach investieren. In der Stadtkirche sollen die Klöppel der fünf Glocken ersetzt werden. Dadurch könne die Belastung auf die Glocken und das Bauwerk vermindert werden, sagt Kirchenpflegerin Marianne Pfändler im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag.

«Ein wahnsinnig schöner Nebeneffekt ist eine Verbesserung des Geläuts – dann scherbelets nicht mehr so.»

Marianne Pfändler, Kirchenpflegerin. Bild: PD

Dafür sind im Budget für das kommende Jahr 20'000 Franken veranschlagt.

Damit die Glocken nicht herunterfallen

Die restlichen gut 93'000 Franken sollen in die Kirche Kurzrickenbach fliessen. Dort ist abgesehen vom Ersatz der vier Klöppel die Restauration des Uhrwerks, des Ziffernblatts, der Glockenjoche sowie der Ersatz der Lager und die Prüfung der Achsen vorgesehen. Nötig seien die Unterhaltsarbeiten aus Sicherheitsgründen. Pfändler sagt:

«Im schlimmsten Fall könnte eine der Glocken herunterfallen.»

Für die Kirchgemeinde sei das aus finanzieller Sicht zwar ein rechter Lupf, doch anschliessend sollten in den nächsten Jahrzehnten in diesem Bereich keine weiteren Kosten anfallen.

Die Stimmberechtigten werden am kommenden Dienstag, 7. Dezember, an der Kirchgemeindeversammlung über das Budget 2022 entscheiden. Es geht bei einem Aufwand von gut 2,62 Millionen Franken und einem Ertrag von 2,59 Millionen Franken von einem Defizit von gut 29’000 Franken aus. Dieses Ergebnis bezeichnet Pfändler als «sehr erfreulich».

Detailkonzept für die Liegenschaftenstrategie

Seit der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung von Mitte September habe sich die Behörde intensiv mit der Liegenschaftenstrategie befasst, sagt Kirchenpräsidentin Susanne Dschulnigg. Damals hielten die Stimmberechtigten in einer Konsultativabstimmung fest, dass das Kirchgemeindehaus nicht verkauft werden soll.

«Seit kurzem liegt nun auch der Bericht eines Experten zu den unterschiedlichen Szenarien auf unserem Tisch.»

Susanne Dschulnigg, Kirchenpräsidentin. Bild: Ralph Ribi

Das Jahr 2022 wolle die Kirchenvorsteherschaft nun dazu nutzen, um ein Detailkonzept auszuarbeiten. Deshalb seien betreffend Liegenschaften auch keine Investitionen im Budget 2022 zu finden. Im Finanzplan seien bis ins Jahr 2026 dagegen 5,5 Millionen Franken an Investitionen vorgesehen, sagt Behördenmitglied Walter Studer. Er sagt:

«Wo das Geld investiert werden soll, steht aktuell aber noch in den Sternen.»

Ein Puzzleteil der Liegenschaftenstrategie, das bereits vor längerem angedacht wurde, ist laut Dschulnigg der Landverkauf in Kurzrickenbach. Konkret geht es dabei um einen Teil der Parzelle 5277 in der Grösse von rund 1300 Quadratmetern, den die Schulgemeinde Kreuzlingen gerne kaufen würde. «Zurzeit nutzen wir die Wiese als Schafweide.» Die Kirchenvorsteher sehe auch längerfristig keinen Bedarf und habe Verkaufsverhandlungen aufgenommen. Dschulnigg sagt: «Frühestens im Mai 2022 können wir mehr dazu sagen.»