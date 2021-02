Kreuzlingen Die Zebras müssten zügeln: Die Klinik Seeschau will sich vergrössern Die Kreuzlinger Privatklinik will für insgesamt 9,1 Millionen Franken eine Scheune zu einem Ärztehaus umbauen und einen neuen Stall für die Zebras erstellen.

Die Zebras der Klinik Seeschau in Kreuzlingen sollen einen neuen Stall erhalten. Eines der Tiere reibt sich genüsslich an einem Visier. Bild: Kevin Roth

Die Klinik Seeschau stösst an ihre Grenzen – schon wieder. Im Juni 2018 waren erst eine Erweiterung um zwei neue Anbauten sowie der Umbau der bestehenden Gebäude abgeschlossen worden. Nun lagen bis am

21. Januar zwei weitere Baugesuche öffentlich auf. Einerseits soll die Scheune auf dem ehemaligen Gutshof zu einem Ärztehaus umgenutzt werden. Das hat zur Folge, dass andererseits ein neuer Stall für die Zebras der Klinik gebaut werden soll, weil diese derzeit in der Scheune untergebracht sind. Kostenpunkt: 9,1 Millionen Franken.

Die Klinik Seeschau AG ist eine Privatklinik im Belegarztsystem. Soll heissen: Selbstständig tätige Fachärzte behandeln ihre Patientinnen und Patienten in den von der Seeschau Immobilien AG vermieteten Praxisräumlichkeiten. Für notwendige Eingriffe überweisen sie ihre Klientinnen und Klienten an die Klinik Seeschau. Sie ist mit gewissen Leistungsbereichen auf der Spitalliste des Kantons Thurgau aufgeführt.

Das hat wiederum zur Folge, dass die Klinik gewisse ambulante Leistungen gemäss Leistungsvertrag mit dem Kanton nur auf dem Areal der Klinik Seeschau AG respektive der Seeschau Immobilien AG erbringen darf. Das mache es unmöglich, Praxisinfrastruktur ausserhalb des Klinikareals zu betreiben, schreibt Christian Juchli, Direktor und Verwaltungsratspräsident, im Baugesuch. Die Konsequenz:

«Um längerfristig überleben und die Aufnahmepflicht rund um die Uhr pro Fachbereich abdecken zu können, benötigen wir für die Klinikinfrastruktur zusätzliche Praxisräumlichkeiten auf dem eigenen Areal möglichst nah am bestehenden Klinikbetrieb»

Diametraler Anspruch an das Gebäude

Nun soll das Platzproblem also mit dem Ausbau der Scheune gelöst werden, der einen diametralen Anspruch an das Gebäude stellt, heisst es im Baugesuch. «Dieser verändert sich von einer möglichst leeren, stützen- und konstruktionsfreien Hülle für eine maximale innenräumliche Bewegungsfreiheit zu einem Gebäude mit innenräumlich klar begrenzten Raumunterteilungen und Geschossdecken.»

Konkret ist im Erd- und Obergeschoss je eine Praxiseinheit vorgesehen. Sie soll jeweils ein grosszügiges Foyer mit Empfangsdesk, Warteräume, eine Apotheke, einen Laborraum, Toiletten sowie sechs Untersuchungszimmer umfassen. Im Dachgeschoss sind Büroräumlichkeiten für die gemeinsame Administration, der Pausenraum der Mitarbeitenden und ein Sitzungszimmer für den gesamten Spitalbetrieb geplant. Im Untergeschoss sollen derweil die Personalgarderoben und der Röntgenraum untergebracht werden.

Auf der Südseite des geplanten Ärztehauses soll neu eine unterirdische Tiefgarage mit 19 zusätzlichen Parkplätzen für die Mitarbeitenden erstellt werden. Die Zufahrt würde durch den Hof über einen Autoaufzug erfolgen. Hierfür ist jedoch eine Ausnahmebewilligung nötig. Der Grund: Der Gestaltungsplan aus dem Jahr 1982 sieht in seinen Sonderbauvorschriften lediglich 27 Parkplätze vor. Im Ausnahmegesuch heisst es, dass die unterirdischen Parkplätze in keiner Art und Weise sichtbar wären, zumal es nicht einmal eine Tiefgaragenrampe geben würde. «Diese Abweichung verfolgt somit ein ausgewiesenes öffentliches Interesse – nämlich, dass die abgestellten Fahrzeuge nicht sichtbar sein sollen.»

Seit 1965 hält die Familie Juchli Zebras

Der Umbau der Scheune hätte für die Zebras einen Umzug zur Folge. Die Familie Juchli hält bereits in dritter Generation eine Kleintierherde von Zebras. Der Gründer der Klinik, August Juchli, hat die ersten Tiere um 1965 nach Kreuzlingen importiert. Christian Juchli schreibt im Baugesuch:

«Die Haltung von Zebras ist auf dem Areal ‹Seeschau› eine Tradition, die sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch bei Passanten grosse Beliebtheit geniesst.»

Das neue, geplante Stallgebäude ermögliche weiterhin die möglichst artgerechte Haltung der Tiere. Die Stallungen seien so konzipiert, dass die Innen- und Aussenhaltung fliessend – je nach Witterung und Aussentemperatur – ohne grösseren Personalbedarf sichergestellt sei. Zudem soll der Bodenaufbau im Innern mit herkömmlichem Stroh durch einen Bio-Waldbodenaufbau ersetzt werden. Der Vorteil: «Die lästigen Geruchsemissionen werden nahezu eliminiert.»