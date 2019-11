Kraft schöpfen am Kirchenkonzert der Musikgesellschaft Sirnach Am Sonntag haben die Musikgesellschaft Sirnach und der Blackberry-Chor in der katholischen Kirche in Sirnach ein Konzert gegeben. Über 300 Zuhörerinnen und Zuhörer sind der Einladung gefolgt. Christoph Heer

Nebst der Musikgesellschaft Sirnach, trat auch der Blackberry-Chor am Kirchenkonzert auf. (Bild: Christoph Heer)

Was nicht alles passieren kann, an so einem Sonntagabend in der katholischen Kirche. Zuerst singt sich der Blackberry-Chor, unter der Leitung von Karin Mengeu, schon mit seinem Auftaktlied in die Herzen der Zuhörer. Dann wird kräftig «Happy Birthday» für ein Mitglied der Musikgesellschaft gesungen, ehe es von einer Sängerin eine wunderbare Liebeserklärung an ihren Liebsten gibt. Ob spontan oder nicht – ehrlich muss es sein.

Ehrlich ist auch das Liedgut des 2009 gegründeten Blackberry-Chores. «Ewigi Liebi», «Hey Jude» und Michael Jacksons «Earth Song», kaum vorstellbar, dass man wenige Stunden später wieder im Alltagstrott, im Stress und der Hektik des täglichen Lebens ausgesetzt sein wird. Umso wichtiger, an einem gepflegten Kirchenkonzert Kraft zu schöpfen, die Seele baumeln zu lassen und mit dem Banknachbarn ein freundschaftliches Miteinander zu pflegen.

Von «Mary Poppins» bis Udo Lindberg

Am diesjährigen Kirchenkonzert der Musikgesellschaft (MG) Sirnach wird der Zuhörer aufgefordert, seine Augen zu schliessen. Denn die wunderbaren Melodien können so erst richtig genossen und aufgesogen werden. Und erholsam geht es gleich weiter. Die Musikgesellschaft, unter der Leitung von Bruno Uhr, steht dem Chor nämlich in nichts nach.

Die Musikgesellschaft Sirnach spielt unter der Leitung von Bruno Uhr. (Bild: Christoph Heer)

Über das musikalische Programm der MG Sirnach muss nicht sinniert werden. Wie immer, wird ebenso bekanntes wie beliebtes Liedgut so ausgewählt, dass es dem Zuhörer ermöglicht, mit zu summen oder einfach zu geniessen. «Mary Poppins», «I Will Follow Him», oder Udo Lindenbergs «Hinterm Horizont». Über 300 Ohrenpaare geniessen die musikalische Darbietung.

Es ist an diesem Sonntag aber auch der Tag, an dem der Zusatzkredit für die Spange Hofen vom Sirnacher Souverän abgelehnt worden ist. Für die Befürworter dieses Kredits eignet sich dieses Konzert ebenso gut, die «Niederlage» an der Urne zu verarbeiten; am Tag danach sieht das Ganze schon wieder besser aus. Bei Glühwein und Punsch wird später angeregt diskutiert, über den abgelehnten Zusatzkredit, die bevorstehende Adventszeit und natürlich über das – einmal mehr – wunderbare Kirchenkonzert.