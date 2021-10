Konzerte Es gibt mehr als vier Jahreszeiten: Das beweisen Urban Frey und Freunde in Frauenfeld und Steckborn mit Musik aus Italien und Argentinien Urban Frey/Panflöte, Tabea Frei/Violine und Paolo D’Angelo/Akkordeon lassen zwei Werke, die 250 Jahre auseinanderliegen, sich aber doch so nah sind, aufeinanderprallen. In Frauenfeld konzertiert am 9. Oktober, in Steckborn am 10. Oktober.

Urban Frey, Tabea Frei und Paolo D'Angelo spielen «Die acht Jahreszeiten». Bild: PD

Acht Jahreszeiten sind titelgebend und Programm. Hier die «Vier Jahreszeiten» von Antonio Vivaldi, da die moderne Antwort darauf von Astor Piazzolla. Der zeitlose Klassikhit aus dem Barock begegnet somit dem expressiven Meisterwerk aus der komplex-urbanen Gefühlswelt des 20. Jahrhunderts. Beiden gemeinsam ist, dass sie das menschliche Verhältnis zur Zeit in Musik fassen.

Das Trio Urban Frey und Freunde – Urban Frey/Panflöte, Tabea Frei/Violine und Paolo D’Angelo/Akkordeon – ist spezialisiert auf solche Brückenschläge, die den Horizont erweitern. Es besteht aus drei Virtuosen, die seit Jahren miteinander vertraut sind. Sie spielen das Programm «Die acht Jahreszeiten» an zwei Konzerten: diesen Samstag, 9. Oktober, um 20 Uhr in der Kirche St.Laurentius in Frauenfeld-Oberkirch und am Sonntag, 10. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Steckborn.

Zwei Werke, die 250 Jahre auseinanderliegen und sich doch so nah sind

Der Argentinier Piazzolla bezieht sich nicht nur explizit auf sein Vorbild, er lässt auch die Elemente des Tango Nuevo einfliessen, der Musikform also, mit der er selbst den Tango neu erfunden hat. Die Begegnung der beiden Werke, die 250 Jahre auseinanderliegen, ist auch deshalb so spannend, weil der argentinische Tango seine Wurzeln in der europäischen Volksmusik hat, und hier besonders in Italien, dem Land, in dem Vivaldi lebte. Es waren italienische Einwanderer, die jene Musik nach Argentinien mitbrachten, aus dem sich dann der Tango entwickelte. So ist es nur konsequent, das Programm mittels Improvisationen und Anleihen bei der Volksmusik aus Italien und Argentinien zu erweitern. (red)

Eintritt frei, Kollekte. Infos unter www.urbanfrey.ch