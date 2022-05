Konzert Stimmliche Auferstehung mit Twen am Taktstock: Oratorienchor Frauenfeld ist nach Zwangspause zurück auf der Bühne Nach einer zweijährigen Pause tritt der Frauenfelder Oratorienchor am Sonntag wieder auf. Unter der Leitung von Cyrille Nanchen steht in der evangelischen Stadtkirche ein Vivaldi-Konzert auf dem Programm.

Cyrille Nanchen während eines Auftritts am Zermatt Music Festival & Academy. Bild: PD

Gerade einmal 25-jährig ist Cyrille Nanchen. Aber die Chance, den langjährigen Dirigenten der Frauenfelder Oratorienchores, Christian Dillig, bei einem so grossen Projekt vertreten zu dürfen, wollte er sich nicht entgehen lassen. Das sagt der Twen und Charmeur aus Sitten, der gegenwärtig an der Zürcher Hochschule der Künste seinen Master Performance in Chorleitung und Kirchenmusik macht.

Als ihn im November ein E-Mail erreichte, in der der Frauenfelder Oratorienchor einen temporären Ersatz für den gesundheitlich indisponierten Christian Dillig suchte, bewarb sich der Walliser umgehend. Seine Motivation war klar:

«Wenn so eine Chance kommt, muss man versuchen, sie zu nutzen.»

Cyrille Nanchen, Chorleiter aus Sitten. Bild: PD

Die Eigeninitiative scheint sich gelohnt zu haben, denn «der Chor und ich haben sofort zueinander gefunden und intensiv geübt», zieht Nanchen zufrieden Bilanz. Dass der Hunger nach gemeinsamen Singen nach zwei Jahren auftrittsloser Pandemiezeit sehr gross war und ist, überraschte zwar nicht, wohl aber, dass der ambitionierte Laienchor nach wie vor stimmlich sehr frisch unterwegs ist. «Wir mussten wegen Corona oder auch aus sonstigen Gründen einige Ausfälle oder Rücktritte im Chor verkraften, was es für uns, nebst der ständigen Angst, die Pandemie könnte zurückkommen, nicht ganz einfach machte, die Proben überhaupt anzusetzen», sagt Vereinspräsidentin Esther Grob.

Menschlichkeit und sehr viel Spass im Verein

Nanchen, der den Frauenfelder Oratorienchor zuvor nie live gehört hatte, umschreibt, wie er die rasanten Fortschritte während des Probens empfand: «Das fühlte sich wie eine stimmliche Auferstehung an.» Dass er am Sonntag, 29. Mai, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Frauenfeld so schöne Werke wie das «Gloria» und «Magnificat» von Antonio Vivaldi sowie – als erfrischendes Zwischenspiel – Leoš Janáčeks «Suite für Streichorchester» dirigieren darf, bezeichnet Nanchen als Glücksfall. Denn zum einen hatten der musikalische Leiter und die Sängerinnen und Sänger bei den Proben «sehr viel Spass». Und vor allem ein gemeinsames Ziel, auf das hinzuarbeiten, es sich für alle gelohnt habe.

Seit einigen Monaten weilt der Walliser fast jeden Montagabend zur Probe in der Kantonshauptstadt, von der er sehr angetan ist. Nanchen sagt:

«Ich war vorher noch nie hier, aber mir gefällt Frauenfeld, vor allem aber auch die Menschlichkeit im Verein.»

Seine Zufriedenheit dürfte in den nächsten Tagen noch steigen, wenn nebst dem Vokalensemble auch das Profiorchester Camerata Schweiz, die Sopranistin Anna Gschwend, der Altus Jan Thomer und der Organist Christoph Lowis mit dem Oratorienchor proben. «Stimmlich dürften wir schon noch etwas spritziger werden, aber das kriegen wir schon hin», ist Nanchen zuversichtlich. Den Musikenthusiasten verspricht er fürs Konzert schon heute eines: «Das wird ein super Erlebnis für alle.» (red)