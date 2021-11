Konzert Musik im Herbst: Brassband Hörhausen spielte wieder live vor Publikum Unter der Leitung von Dirigent Roger Wellauer spielte am Sonntag, 31. Oktober, die Brassband Hörhausen nach coronabedingter Pause wieder ein Konzert vor Publikum. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert von der Band, die derzeit nach einem dauerhaften Proberaum sucht.

Die Brassband Hörhausen spielte unter der Leitung von Dirigent Roger Wellauer. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Sieben Musikstücke umfasste das Konzert «Musik im Herbst» der Brassband Musikgesellschaft Hörhausen am Sonntagabend. In der voll besetzten Mehrzweckhalle Hörstetten lag eine vibrierende Erwartungshaltung. Das zeigte sich schon bei der Kontrolle der Covid-Zertifikate am Eingang, wo die Handy-Lichtli wie Glühwürmchen aufleuchteten. Die Freude der Fans war nach der langen pandemiebedingten Pause vorprogrammiert. Tosenden Applaus gab es bereits beim Einmarsch. Die Vorschusslorbeeren lösten unter der Dirigierkunst von Roger Wellauer ein Konzert der Luxusklasse aus.

«Wow, dä Hammer!»

Dieser Satz war wie hineingewoben in diesen musikalischen Abend. «Wegen Corona haben wir auf besondere Gast-Solisten verzichtet», sagte Präsident Daniel Kurz zur Begrüssung. «Wir haben aber Solistinnen und Solisten aus den eigenen Reihen.» Das Publikum wurde nicht enttäuscht. Nicht umsonst hat die Band den Ruf als «Brassband-Schmiede».

Blubberndes Wasser und klangliche Höhen

Gestartet wurde mit «Fanfare in lubilo». Moderator und Es-Cornet-Spieler Christian Schwager erzählte zu jedem Konzertteil die Hintergründe. Bei «Ballet of the Star Fish» blubberte Wasser und Benjamin Bassetto liess mit seinem Posaunen-Solo keine Wünsche offen. In klangliche Höhen führte Xylophonspielerin Anja Scheifele in «Highland Flings» und die Klangkultur der Band bei «Chlini Händ» und «Goldplay on Sage» zeigte stilistische Wendigkeit. Die Zugabe «Munotglöggli» löste einen nicht enden wollenden Schlussapplaus aus.

Aus einem «Kaltstart» wegen Corona wurde ein Konzert, das beim Publikum für Begeisterung sorgte. Zum Schluss gab es allerdings noch einen Hilferuf: «Wir sind eine obdachlose Band und suchen dringend ein Probelokal.» Man probe mal da und mal dort, aber sei dauernd auf der Suche nach einem fixen Proberaum.