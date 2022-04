Konzert Frauen vernetzen sich und lassen Stimmen erklingen: Soroptimist Frauenfeld unterstützt auch im Jubiläumsjahr bedürftige Familien und Kinder Frauenfelder Soroptimistinnen haben am Wochenende zum Benefizkonzert «Violins against Violence» anlässlich des 25-jährigen Clubjubiläums eingeladen.

Musikstudentinnen und -studenten vom Vorarlberger Landeskonservatorium während des Benefizkonzerts.

Sonja Rast, die Verantwortliche der Konzertreihe von Soroptimist International Club Frauenfeld, sprach am frühen Samstagabend in der evangelischen Stadtkirche von Solidarität und der «Macht der Liebe». Gemeinsam mit den Soroptimist Klubs Bregenz, Ravensburg, Überlingen, Konstanz, Kreuzlingen und St.Gallen organisiert Soroptimist Frauenfeld eine Konzertreihe zur Unterstützung des Projekts «Medica Mondiale» von Monika Hauser. Regierungspräsidentin Monika Knill überbrachte das Grusswort der Regierung.

Monika Knill, Regierungsrätin. Bild: Keystone/

Gian Ehrenzeller

Medica-Mondiale-Stiftungsrätin Diana Krüger sprach in ihrer Rede von Kriegsgebieten in Afghanistan und der sexualisierten Gewalt an Frauen. Diese sollen eine Stimme erhalten. «‹Medica Mondiale› ist ein Kontrapunkt zum Elend in der Welt», sagte Maya Warger, Präsidentin von Soroptimist Frauenfeld. Der Erlös aus dem Benefizkonzert, das zwei Ensembles mit Musikstudentinnen und -studenten vom Vorarlberger Landeskonservatorium bestritten, fliesst vollumfänglich in Projekte der Stiftung ein. Soroptimist Frauenfeld feierte gleichzeitig ihr 25-Jahr-Jubiläum mit einem Sektempfang mit 300 Gästen. Im Mai 1997 wurde der Soroptimist Club Frauenfeld mit 23 Frauen rund um Frauenfeld gegründet. Rast sagte:

«Der Frauenfelder Klub unterstützt das Sozialamt der Stadt Frauenfeld mit einem Weihnachtsbatzen für weniger privilegierte Frauenfelder Familien sowie die Beratungsstelle für gewaltbetroffene Frauen, die Infostelle Frau und Arbeit und die Gassenküche.»

Präsidentin Maya Warger und Sonja Rast, die Verantwortliche der Konzertreihe Soroptimist International Club Frauenfeld. Bild: Manuela Olgiati

Soroptimistinnen schaffen Möglichkeiten, um das Leben von Frauen und Mädchen mit Hilfe eines globalen Netzwerkes positiv zu verändern. Die einzelnen Klubs agieren lokal, national und international auf verschiedenen Projektebenen.