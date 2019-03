Gemeinderatswahlen sorgen in Fischingen für einen Konflikt, den eigentlich niemand wollte Gemeinderatskandidat Alfons Brühwiler entspricht den Anforderungen Gewerbevereins. Dieser empfiehlt aber nur den zweiten Kandidaten, Daniel Bürgi, zur Wahl und sorgt so für Diskussionen. Roman Scherrer

Alfons Brühwiler und Daniel Bürgi kandidieren für einen vakanten Sitz im Fischinger Gemeinderat. (Bilder: PD)

Eigentlich kann sich der Fischinger Gewerbeverein freuen. Zum zweiten Wahlgang des Gemeinderates am kommenden Sonntag tritt mit dem 38-jährigen Kranführer und FDP-Mitglied Daniel Bürgi ein Kandidat an, der vom Verein angefragt wurde. Die Gewerbler sind überzeugt: Bürgi würde sie in der Gemeindebehörde bestens vertreten. Der zweite Kandidat, das 54-jährige CVP-Mitglied Alfons Brühwiler, ist als Geschäftsführer und Mitinhaber des Wiler Ingenieurbüros Calorex und Verwaltungsrat der Raiffeisen Regio Sirnach gar selber Gewerbler.

Diese Ausgangslage schätzt man beim Gewerbeverein durchaus, wie Präsident Adrian Brühwiler erklärt: «Das ist für die Bürger perfekt. Und für uns eigentlich genauso.» Aber eben nur eigentlich. Der Verein, der Mitglied der Findungskommission ist, unterstützt nämlich nur Daniel Bürgi. Die Meinungen zu dieser Wahlempfehlung gehen auseinander.

Hickhack unter den Parteien

Auf eine Unterstützung des anderen Kandidaten verzichtet der Verein. «Das tut mir schon weh», sagt Alfons Brühwiler. «Ich habe die Statuten des Gewerbevereins gelesen und sehe mich eigentlich in jedem einzelnen Punkt.» Er tönt zudem an, dass sich im Vorfeld dieses zweiten Wahlgangs ein «Parteien-Hickhack» entwickelt habe, was er sehr bedauere:

«Wir reden immer davon, wie schwierig es ist, Kandidaten zu finden. Und wenn mal zwei vorhanden sind, dann hacken wir aufeinander herum.»

Dass «Gewerbe Fischingen» mit Bürgi denjenigen Kandidaten unterstützt, den der Verein selber angefragt hatte, sei für ihn noch nachvollziehbar, sagt Alfons Brühwiler. «Ich habe nicht verlangt, dass ich auch unterstützt werde.» Allerdings sei er sehr enttäuscht, dass er sich beim Gewerbeverein nicht einmal habe vorstellen dürfen. «Ich habe beim Vorstand angefragt. Dort hiess es aber, ich sei nicht willkommen.»

Dabei habe es sich nicht um einen persönlichen Entscheid gegen Alfons Brühwiler gehandelt, wie Adrian Brühwiler erklärt: «Es wäre darum gegangen, dass er sich an unserer Mitgliederversammlung vorstellt. Wir wollten aus dem Anlass aber kein politisches Podium machen. Deshalb hat auch Daniel Bürgi diese Möglichkeit nicht erhalten.»

Beschluss auf zeitliche Abfolge gestützt

Für die Frage der Unterstützung seien für den Vorstand die Zeitpunkte entscheidend gewesen, zu denen die Kandidaturen bekanntgegeben wurden, wie der Gewerbevereinspräsident weiter sagt. So habe man zuerst die Zusage von Daniel Bürgi erhalten und seiner Kandidatur die Unterstützung zugesichert.

Präsident Adrian Brühwiler führt am 13. März durch die Mitgliederversammlung des Fischinger Gewerbevereins. (Bild: Christoph Heer)

«Erst später haben wir erfahren, dass Alfons Brühwiler auch kandidiert», sagt Adrian Brühwiler. In einer Vorstandssitzung habe man dann beraten, wie man mit der Situation nun umgehen will. «Der Vorstand hat entschieden, Daniel Bürgi zu unterstützen.» Ein anderes Vorgehen, wie etwa eine Stimmfreigabe hat man abgelehnt. Adrian Brühwiler erklärt:

«Wir wären sonst unglaubwürdig geworden und hätten Daniel Bürgi fallen lassen, nachdem wir ihn angefragt hatten.»

Trotzdem könne er auch andere Ansichten gut nachvollziehen, sagt Andreas Brühwiler. Daniel Bürgi begrüsst den Beschluss des Gewerbevereins:

«Da die definitive Kandidatur von Alfons Brühwiler erst nach einer Absage kam und meine Kandidatur aus dem Gewerbeverein stammt, finde ich das konsequent.»

Alfons Brühwiler wurde schon vor längerer Zeit angefragt, ob er kandidieren möchte. Mit der offiziellen Bekanntgabe habe er aber absichtlich zugewartet:

«Ich habe gesagt, ich werde meine Kandidatur erst bekannt geben, wenn ganz sicher keine Frau kandidiert.»

Da er mitbekommen habe, dass eine Frau in der Behörde erwünscht wäre, habe er keinesfalls die Kandidatur einer Frau verhindern wollen. Unter anderem deswegen erhält Brühwiler nun aber die Unterstützung der Grünen Fischingen.

Grüne Fischingen empfehlen Brühwiler zur Wahl Während der Gewerbeverein die Kandidatur von Daniel Bürgi unterstützt, empfehlen die Grünen Fischingen Alfons Brühwiler zur Wahl in den Gemeinderat. Er bringe nicht nur die nötige Erfahrung, Zeitressourcen und Sozialkompetenz mit. «Er hätte auch bei einer Frauenkandidatur auf eine eigene Kandidatur verzichtet», schreibt die Ortspartei in ihrer Mitteilung. Sie traue Brühwiler zu, die Anliegen der Frauen, der Familien und der Jugend angemessen im Gemeinderat vertreten zu können. Mit dem Gedankengut der CVP entspreche Brühwiler zudem am ehesten den Anliegen der Grünen Fischingen. (red)

Analyse nach den Wahlen

Dieser zweite Wahlgang hat in Fischingen einen Knatsch ausgelöst, den – so scheint es – eigentlich gar niemand wollte und alle bedauern. Einen Konflikt wider Willen. «Die ganze Situation ist wirklich sehr unglücklich», sagt Gewerbevereinspräsident Adrian Brühwiler. Für «Gewerbe Fischingen» sei Alfons Brühwiler eigentlich sehr wohl wählbar gewesen. «Wäre die Ausgangslage anders gewesen, würde es jetzt wohl anders aussehen», erklärt Adrian Brühwiler. Nach den Wahlen werde der Vorstand des Gewerbevereins jedenfalls das Geschehene analysieren und beraten, wie künftig in solchen Situationen vorzugehen ist.

Im ersten Wahlgang vom 10. Februar sind zwar alle Fischinger Gemeinderatskandidaten gewählt worden. Weil aber der amtierende Gemeinderat René Bosshart ebenfalls zum Gemeindepräsidenten gewählt wurde, entstand in der Behörde eine Vakanz. Dies machte nun den zweiten Wahlgang vom kommenden Sonntag nötig.