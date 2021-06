Kommunalwahlen Der Junge triumphiert: In Bichelsee-Balterswil zieht der 21-jährige Dario Holenstein in den Gemeinderat ein Der 21-jährige Bichelseer hat sich gegen seinen 74-jährigen Kontrahenten Paul Widmer durchgesetzt und den Sprung in die Kommunalpolitik geschafft. Er ersetzt Regula Meile im Gemeinderat und wird aller Voraussicht nach ihr ehemaliges Ressort Tiefbau inne haben.

Gemeindepräsident Christoph Zarth, Wahlsieger Dario Holenstein und Kontrahent Paul Widmer. Bild: Miguel Lo Bartolo

«Der Junge hat das Rennen gemacht», sagt der Bichelseer Gemeindepräsident Christoph Zarth beim Wahlapéro vom Sonntagnachmittag. Dario Holenstein hat den Einzug in den Gemeinderat geschafft. 476 Stimmen gingen an den 21-Jährigen, deren 300 an seinen 74-jährigen Kontrahenten Paul Widmer. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 44 Prozent.

Durch Holenstein erlebt der Bichelseer Gemeinderat wieder eine Verjüngung. Vor nunmehr zweieinhalb Jahren schaffte der damals ebenfalls 21-jährige Janik Bosshard den Sprung in die Kommunalpolitik.

Der nun designierte Gemeinderat Dario Holenstein zeigt sich beim Wahlapéro im Bistro Wia sichtlich erfreut über seinen Sieg. Er sagt:

Dario Holenstein, neugewählter Gemeinderat in Bichelsee-Balterswil. Bild: PD

«Das zeigt mir einmal mehr, dass in unserer Gemeinde Vertrauen in die junge Generation besteht.»

Überaus gefreut habe er sich auch ob der Sportlichkeit seines Kontrahenten. Paul Widmer sei nach Bekanntgabe des Resultats auf ihn zugegangen und habe ihm herzlichst gratuliert.

Widmer hatte seine Kandidatur erst nach Ablauf der Meldefrist per Inserat angekündigt. Damit war er zwar im Nachteil. Dennoch fiel das Wahlergebnis deutlich knapper aus als erwartet. Das beteuert auch Holenstein. Er sagt, Widmers Kandidatur habe im ersten Moment einschüchternd gewirkt. «Immerhin hat er einiges mehr an Erfahrung vorzuweisen.»



Von «Alt gegen Jung» wollen indes beide nichts wissen. Hier ging es lediglich darum, dem Stimmvolk eine Auswahl zu geben. Davon sprach Widmer schon, als er nachträglich seine Kandidatur bekanntgab. Holenstein quittiert Widmers Haltung mit Zuspruch:

«Bei demokratischen Prozessen ist eine Auswahl grundsätzlich immer wünschenswert.»

Und dennoch: Der 21-Jährige wünscht sich von den Jungen mehr Partizipation in der Politik. Nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern «ganz allgemein». Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, deren Begeisterung zu wecken. Denn sie besitzen Qualitäten, die man bei älteren Gemütern zuweilen vermisse. «Etwa die Weitsicht, gewisse Prozesse zu modernisieren.»

Das Ressort, das Holenstein zugewiesen wird, steht noch nicht fest. Es dürfte indes kaum überraschen, wenn er sich jenem seiner Vorgängerin annehmen müsste: dem Tiefbau. Damit könne er gut leben, wie er sagt. Schliesslich habe er dazu einen beruflichen Bezug.

Die Bichelseer genehmigten am Abstimmungssonntag zudem die Jahresrechnung von Schule und Gemeinde.