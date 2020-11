Kommentar Kommentar zur Weinfelder Gutscheinaffäre: Viel Lärm um 50 Franken Nach mehr als einem Monat haben sich der Kanton und die Stadt Weinfelden gefunden: Grundsätzlich müsste man die verschenkten Gutscheine versteuern, es werden jedoch beide Augen zugedrückt. Derweil wird die Schuld an der Gutscheinaffäre wie eine heisse Kartoffel herumgereicht.

Wegen dieser 50-Franken-Gutscheine hat es zwischen der Stadt Weinfelden und dem Kanton Differenzen gegeben. Bild: Mario Testa

Natürlich hat die Sache für kaum jemanden finanzielle Auswirkungen. Und natürlich haben der Thurgau, die Schweiz und die Welt grössere Probleme als die Versteuerung von 50-Franken-Gutscheinen. Dennoch lohnt es sich, nochmals ein paar Gedanken an die Affäre zu verlieren.

David Angst. Bild: Ralph Ribi

Nach mehrwöchiger Kakofonie haben sich der Kanton und die Stadt Weinfelden auf eine gemeinsame Sprachregelung geeinigt. Die Angelegenheit ist offensichtlich allen Beteiligten furchtbar peinlich. Oder dann ist sie so delikat, dass keiner von ihnen sich darüber hinaus noch dazu äussern will. Weil alles, was er sagt, wieder gegen ihn verwendet werden könnte.

Chronologie der Affäre - 18.Juni: Das Stadtparlament Weinfelden beschliesst mit 17:13-Stimmen, jedem Einwohner einen 50-Franken-Gutschein zu schenken, der beim lokalen Gewerbe eingelöst werden kann. - 25.September: Die «Thurgauer Zeitung» berichtet, die Gutscheine müssten versteuert werden. Die Gemeinde Weinfelden dementiert. «Die Gutscheine müssen nicht versteuert werden. Anderslautende Berichte in der Tageszeitung und anderen Medien können ignoriert werden», lautet ihre Mitteilung. - 25.September: Der Thurgauer Finanzdirektor Urs Martin greift ein: «Die Gutscheine müssen versteuert werden.» - 29.September: Ein Steuerexperte sagt, der Kanton liege falsch und er werde die Veranlagung anfechten. - 1.Oktober: Das kantonale Steueramt hält an seiner Aussage fest, will aber keine weiteren Fragen beantworten. Auch die Stadt Weinfelden gibt keine Auskunft mehr. Sie verweist auf ein «laufendes Verfahren». - 30.Oktober: Der Thurgauer Finanzdirektor Urs Martin und Stadtpräsident Max Vögeli treffen sich, um die Sache zu regeln. - Freitag, 30.Oktober, 17.10 Uhr: Die Gemeinde teilt in wenigen Sätzen mit, der Kanton werde in dieser Angelegenheit «Augenmass bewahren». Telefonisch ist anschliessend niemand mehr erreichbar.

Und so beschränkt sich die Kommunikation von Kanton und Gemeinde auf folgende Kernaussagen: «Die Teilnehmenden sind sich einig, dass (…) die Weinfelder Gutscheine grundsätzlich steuerbar wären. Die Steuerverwaltung sieht jedoch die Beweggründe (…) und hat deshalb zugesichert, grosses Augenmass im Vollzug walten zu lassen.»

Wobei der Ausdruck «grosses Augenmass walten zu lassen» bereits diskutabel ist. Eigentlich müsste es heissen: «Beide Augen zuzudrücken.» Wer zwischen den Zeilen liest, kommt zur Interpretation, dass die kantonale Steuerverwaltung kaum den Aufwand betreiben wird, bei jeder Weinfelder Steuererklärung zu kontrollieren, ob die 50-Franken-Gutscheine deklariert sind oder nicht. Wer also befürchtet, er sei gerade auf der Kippe, wegen der Gutscheine mehr Steuern zahlen zu müssen, der kann getrost «vergessen», sie anzugeben. Er oder sie wird kaum dafür belangt werden.

Mit dem Gutschein wollte die Stadt die Bevölkerung und das Weinfelder Gewerbe unterstützen. Bild: Donato Caspari

Warum also das ganze Theater? Die Schuld an der Weinfelder Gutscheinaffäre wird wie eine heisse Kartoffel herumgereicht. An den Stadtrat und das Parlament von Weinfelden, weil niemand daran dachte, dass diese Gutscheine steuerpflichtig sind. An den Kanton, weil er so stur auf seinem Standpunkt beharrt hat. An die «Thurgauer Zeitung», weil sie die Geschichte an die Öffentlichkeit brachte. Und schliesslich an den «Informanten», der die Redaktion darauf aufmerksam machte und die Affäre ins Rollen brachte.

«Haben wir keine grösseren Probleme?», so kommentierten einige Leserbriefschreiber und Politiker. Natürlich haben wir das – gerade jetzt. Aber die öffentliche Diskussion funktioniert nicht nach diesem Prinzip. Das sollte erfahrenen Politikern und Gemeindeschreibern eigentlich bewusst sein. Gerade weil die Gutscheinaktion politisch umstritten war, dürfen sich die Verantwortlichen nun über die Aufregung nicht wundern. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Immerhin scheint das Problem gross genug zu sein, dass der Gemeindepräsident von Weinfelden, Max Vögeli, im Grossen Rat einen Vorstoss lancieren will.

Ladenschilder in Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Und schliesslich lohnt es sich, ein paar Worte über die Kommunikation der Behörden zu verlieren. Die Gemeinde und der Kanton haben lange gebraucht, um sich auf eine gemeinsame Sprachregelung zu einigen. Zunächst widersprachen sie einander diametral. Das hat die Bevölkerung verwirrt und die Medienschaffenden geradezu herausgefordert, weitere Fragen zu stellen.

Was bleibt? «Viel Lärm um nichts», wird man dereinst wohl sagen. Aber dafür ist es vielleicht noch zu früh.