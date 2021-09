Kommentar Frauenfelder Unvereinbarkeit: Ein Thurgauer Novum mit Folgen Das Ja zur Unvereinbarkeit für ein Doppelmandat des Frauenfelder Stadtpräsidiums mit einem Mandat im National- oder Ständerat wirkt sich unweigerlich auf die Qualität des Stadtpräsidiums aus. Denn den Fünfer und s’Weggli gibt es nicht mehr. Zudem müssen sich Anders Stokholm und die FDP Thurgau strategische Überlegungen machen. Samuel Koch Drucken Teilen

Leute überqueren den Fussgängerstreifen vor dem Bundeshaus. Bild: Keystone/Alessandro Della Valle

Das Frauenfelder Stimmvolk verbietet der Stadtpräsidentin oder dem Stadtpräsidenten ab sofort per Gesetz, gleichzeitig an der Murg und an der Aare zu politisieren. Das Resultat ist ein Novum im Thurgau, das als Schlusspunkt eines monatelangen Abstimmungskampfes des überparteilich abgestützten und hartnäckigen Pro-Unvereinbarkeit-Komitees steht.

Selbst mit der umgekehrten Fragestellung der Vorlage zeigte das Volk keine Mühe, sondern setzte ein klares Zeichen, das fürs Stadtpräsidium Langzeitfolgen haben kann. Wer dereinst nach Bern will, wird sich zwei Mal überlegen, ob er das Stadtpräsidium Frauenfeld als Sprungbrett nutzt. Den Fünfer und s’Weggli jedenfalls gibt es nicht mehr, obschon die Wähler mündig genug wären, unfruchtbare Doppelmandate aktiv zu verhindern, wie die Beispiele Carlo Parolari oder Max Vögeli gezeigt haben.

Relativ kurzfristige Folgen hat das jetzige Ergebnis für Anders Stokholm und die FDP Thurgau, die sich ihre strategischen Schachzüge gut überlegen müssen. Will Stokholm Stapi bleiben, verliert seine Partei ein wichtiges Zugpferd. Aspiriert er indes für Bern, wird er spätestens bei einer allfälligen Wahl zur «lame duck», zumal sein Rücktritt als Stapi dann schon vorzeitig feststeht.