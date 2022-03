Kommentar Bessere Abgeltung der Zentrumslasten allein reicht nicht, um den Frauenfelder Finanzhaushalt wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen Das Beispiel des Frauenfelder Hallenbad-Neubaus zeigt auf, dass eine Anpassung des kantonalen Finanzausgleichs zu Gunsten der Städte nötig wäre. Der Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm muss sich aber bewusst sein, dass eine bessere Abgeltung der Zentrumslasten nur eine von mehreren Massnahmen ist, um die Stadtfinanzen wieder nachhaltig in den Griff zu bekommen. Mathias Frei Drucken Teilen

Schweizer Banknoten. Bild: Gaetan Bally (Keystone)

Stadtpräsident Anders Stokholm ist der Meinung, dass im kantonalen Finanzausgleich Zentrumslasten besser abgegolten werden sollten. Klar, jede Gemeinde will mehr aus diesem Kässeli – oder zumindest weniger zahlen. In diesem Punkt muss man Stokholm aber recht geben. Ein aktuelles Beispiel unterstützt dies: der Hallenbad-Neubau in Frauenfeld. Die Stadt hat bei den umliegenden Gemeinden betreffend Mitfinanzierung angefragt. Im Gegenzug hätten die entsprechenden Einwohnerinnen und Einwohner vom Einheimischentarif bei den Badiabos profitiert. Dieses Zückerli zog nicht.

Nun drücken die Baukosten von knapp 40 Millionen Franken nur auf den städtischen Finanzhaushalt.

Mathias Frei, TZ-Redaktor Ressort Westthurgau. Bild: Andrea Stalder

Aber wenn die neue Badi dann steht, kommen dann gleichwohl die Gachnangerinnen und Matzinger zum Planschen nach Frauenfeld. Darf man ihnen auch nicht übel nehmen. Doch es zeigt, dass die Gemeinden im Umland von der Infrastruktur in der Stadt profitieren, ohne dass die Stadt viel davon hat. Mit einer besseren Abgeltung der Zentrumslasten im Finanzausgleich liesse sich dieses Missverhältnis korrigieren. Dafür muss der Kanton wollen – oder der Grosse Rat aktiv werden. Und es wäre ja nicht so, dass die kleinen Landgemeinden darben müssten, weil die Städte mehr aus dem Kässeli des Kantons bekommen. Der Kanton müsste sein Portemonnaie einfach etwas weiter aufmachen.

Wenn eine Senkung des Steuerfusses um acht Prozentpunkte möglich war, sollte das ein Leichtes sein.

Was aber den in Schieflage geratenen Frauenfelder Finanzhaushalt betrifft, muss sich Stokholm bewusst sein, dass eine bessere Abgeltung nur eines von mehreren Puzzleteilen sein kann, um langfristig und nachhaltig wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. Das Budget 2022 und die Finanzpläne bis 2025 rechnen mit zu roten Zahlen, als dass ein paar hunderttausend Franken mehr pro Jahr den Braten feiss machen würden.