König am Ermatinger Gangfischschiessen gekürt Das traditionsreiche Gangfischschiessen lockte am Wochenende rund 1600 Gewehr- und Pistolenschützen an

Hochkonzentriert: Die Schützen nehmen das Ziel ins Visier. Bild: Andrea Stalder

Unten am Waldrand sind Schüsse zu hören. Vielen Schützen pilgern am Sonntagmorgen mit Sporttaschen und Gewehren zum Schiessplatz Neuguet in Ermatingen. Das Gangfischschiessen ist in vollem Gange, Schützen aus dem Kanton Thurgau und weiteren Kantonen machen sich in entsprechender Ausrüstung bereit.

Vor dem Schiessstand warten die Gewehrschützen, bis sie an der Reihe sind. Stille und volle Konzentration. 10 Schuss werden abgegeben, davor zwei Probeschüsse. Einer holt gleich beim ersten Schuss den Kranz. Monika Furrer von der SG Tuenbachtal liegt mit 94 Punkten vorne.

Getrocknete Felchen als Preis

Es winken Kränze beim Absenden. Das traditionsreiche Gangfischschiessen lockt übers Wochenende 1200 Gewehrschützen und rund 400 Pistolenschützen an den Untersee. Neben dem Schiessen werden die Kameradschaft und das Gangfischessen gepflegt.

Der Gangfisch ist eine mit dem Felchen verwandte Fischart, heute sind es meist geräucherte Felchen, die neben Wappenscheiben und Kranzabzeichen als Trophäe winken. Aus dem ehemaligen Freundschaftsschiessen in Ermatingen, das Emil Ribi von der Schützengesellschaft Weinfelden 1937 initiiert hat, ist das beliebte Gangfischschiessen entstanden.

Vor dem Start macht sich Nervosität breit

«Ich nehme seit fünf Jahren begeistert teil», sagt Philipp Lüthi. Die meisten Schützen kommen jedes Jahr. Etwas entfernt vom Schiessstand macht sich eine Schützin aus Raperswilen bereit. «Vor dem Start bin ich nervös», sagt Willi Hartmann, ehemalige Gemeindepräsident von Raperswilen, während er seine Munition lädt.

Unter den besten ist der Ermatinger Urs Roth. Er wird Schützenkönig und gleichzeitig Dorfmeister. Helfer fungieren als «Zeiger» An der 74. Ausgabe sind rund 60 Helfer im Einsatz. Unter ihnen ist Franz Neff, ein erfahrener Schütze. Am Sonntag amtet er mit weiteren Ermatinger Schützenkollegen als «Zeiger».

Kantonspolizei führt

Bei den Pistolenschützen leitet Präsident Urs Giezendanner an. Ruhig und spektakulär ist es im Schiessstand über 50 Meter. Mittendrin Gewehrschütze Willi Wittwer aus Raperswilen. Er schiesst das erste Mal mit einer Kleinkaliber Pistole.

Wie die Jahre zuvor liegt die Kantonspolizei Thurgau im Gruppenwettkampf auf Rang 1. Hugo Strupler belegt den ersten Rang in der Kombination. Der Schützenkönig der Pistolenschützen heisst Hans-Ulrich Hug aus Ermatingen.