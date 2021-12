Kochen 160 Seiten mit mehr als 80 Rezepten: Kinderhort im Frauenfelder Kurzdorf präsentiert sein eigenes Kochbuch Thai Curry, Kaiserschmarrn und Speckbrötchen: Der Kinderhort Kurzdorf gibt sein eigenes Kochbuch heraus. Mehr als 80 Rezepte laden zum Nachkochen ein. Dafür hat sich nicht nur Hortleiterin Susi Ammann und ihr Team ins Zeug gelegt, sondern auch die Kinder.

Hortleiterin Susi Ammann und die Kinder feiern ihr eigenes Buch. Bild: Donato Caspari

«Also im Hort schmeckt das Essen besser.» Das meinte vor einigen Jahren ein kleiner Junge zu seiner Mutter – die sich wiederum kurzerhand an Susi Ammann wandte, Leiterin des Kinderhorts Kurzdorf, und um ein Kochbuch bat. Ammann sagt:

«Seither hatte ich die Idee im Kopf. Aber erst jetzt bestand die Möglichkeit, diese umzusetzen.»

Ein halbes Jahr Arbeit hat zu einem 160 Seiten umfassenden Werk mit mehr als 80 Rezepten geführt. Erstmals gezeigt wurde das Kochbuch im Rahmen einer kleinen Präsentation am Mittwochabend.

Die meisten Rezepte aus der Hortküche stammen von Susi Ammann selbst. «Meine Inspiration beim Kochen sind meine Mutter und mein Ehemann», sagt die Hortleiterin. Allerdings hat auch jedes Teammitglied des Horts ein Rezept beigesteuert, ebenso die ehemaligen Mitarbeitenden. Das Kochbuch umfasst Rezepte von Apéros, Salaten, Suppen, salzigen und süssen Hauptgerichten, Znüni- und Zvierideen sowie auch Desserts. Zu finden sind auch Ideen zum Verzieren etwa des Znünis, wenn gerade Halloween vor der Türe steht. Ammann sagt:

Susi Ammann, Leiterin Tageshort Kurzdorf. Bild: Donato Caspari

«Der absolute Renner unter den Kindern ist das Thai Curry.»

Beliebt sei zudem der Kaiserschmarrn – und die Speckbrötchen, die auch für die Präsentation des Kochbuchs am Mittwochabend gemacht wurden. «Ausserdem hat es Camembert im Blätterteig, verschieden gefüllte Wraps, Wienerli im Teig, Quark-Mohnbrötchen und Beerentiramisu zum Probieren», sagt Ammann. Natürlich sind die entsprechenden Rezepte alle im Kochbuch.

Horteigenes «Bonusprogramm»

Aber nicht nur Ammann und ihr Team haben sich für das Kochbuch des Kinderhorts Kurzdorf ins Zeug gelegt, sondern auch die Kinder des Horts selbst: Fotos von ihnen, wie sie mithelfen beim Kochen und Probieren, zieren das Buch. «Es ist auch zu einem kleinen Album der Kinder im Hort geworden», sagt Ammann. Beinahe alle Rezepte des Buches eignen sich zum gemeinsamen Kochen mit Kindern.

Auch der Hort kennt das Problem, dass Kinder nicht immer begeistert sind von allen Lebensmitteln, wie zum Beispiel dem Rosenkohl. «Bei uns wird der aber gegessen», sagt Ammann und lacht. Grund dafür ist das horteigene «Bonusprogramm»: Bei jedem Mittagessen oder Zvieri kommen ein bis zwei gesunde Sachen auf die Bonusliste. Holt nun zum Beispiel ein Kind zweimal vom Eisbergsalat – oder vom Rosenkohl – erhält es ein Kreuz auf seiner Karte. Bei 14 Kreuzen dürfen sich die Kinder ein kleines Geschenk aussuchen.

Noch viele weitere Rezepte im Kopf

Von den 200 bestellten Kochbüchern sind mehr als 150 bereits verkauft – erworben werden kann das Buch im Hort Kurzdorf. Der Erlös deckt nebst Sponsorenbeiträgen die Kosten des Buches. Mit dem Überschuss ist allerdings die Finanzierung von ein oder zwei grösseren Ausflügen mit den Kindern geplant. «Vielleicht geht es in den Europa-Park, in den Zoo Zürich oder ins Trampolino», verrät die Hortleiterin.

«Die grösste Schwierigkeit beim Erstellen des Kochbuchs war es, einen Abschluss zu finden. Ich habe noch immer viele Rezepte im Kopf, die keinen Platz gefunden haben», sagt Ammann. «Gut möglich, dass es irgendwann noch eine Erweiterung gibt.»

Rezept Thai Curry aus der Hortküche

Zutaten für 4 Personen:

400-600 g Pouletgeschnetzeltes

3 Stangen Zitronengras

3 Zehen Knoblauch

1 EL Tomatenpüree

2–3 EL Maizena

1 EL Gemüsebouillon

3 dl Kokosmilch

4 EL brauner Zucker

Currypulver mild

3 EL Crème fraîche

Zubereitung: Den Knoblauch schälen und klein hacken. Olivenöl erhitzen, Knoblauch darin andünsten. Zitronengras in der Mitte knicken und ebenfalls mitdünsten. Pouletfleisch zugeben und mit Currypulver grosszügig bestreuen, alles gut anbraten. Tomatenpüree zugeben, gut umrühren. Bouillon in zirka 1 dl Wasser auflösen und dazu giessen. Auf mittlerer Stufe fünf Minuten köcheln lassen. Kokosmilch und Zucker zugeben. Maizena mit wenig Wasser auflösen, unter ständigem Rühren zugeben. Auf kleiner Stufe weitere 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Crème fraîche verfeinern. Nach Belieben noch etwas Zucker zugeben. Falls das Curry zu flüssig ist, kann nochmals Maizena verwendet werden. Vor dem Servieren das Zitronengras herausfischen. Dazu passt am besten Jasminreis.