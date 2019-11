Knatsch in Märstetten: Früherer Gemeindepräsident wettert gegen seine Nachfolgerin: «Sie hat gegen mich gearbeitet»

Probleme mit den Gemeinderatskollegen – wie sie auch Vaccari an der Gemeindeversammlung beklagte – kennt auch Jürg Schumacher. «Hätte ich nicht so eine gute Verfassung, hätte ich bestimmt schon lange ein Burn-out erlitten», sagt Jürg Schumacher, der zwölf Jahre lang Gemeindepräsident in Märstetten war.

«Ich hatte verschiedene Projekte vor, die habe ich alle umgesetzt. Acht Jahre wären dafür zu wenig gewesen», sagt er. Im Nachhinein betrachtet, findet er, zehn Jahre Präsidium hätten aber gereicht.

«Ja, ich habe die Lust am Job gegen Ende verloren.»

Er habe sich immer für das Allgemeinwohl eingesetzt und während Jahren mehr als 100 Prozent gearbeitet. Nebst dem Präsidium leitete er auch die Technischen Werke. Als Quittung für dieses Engagement viele negative Gerüchte ertragen zu müssen, sei nicht schön. «Es war eine fast unerträgliche Situation.»

Bereits seine Vorgänger hätten es schwer gehabt im Amt. Es scheine kein gutes Karma für das Präsidium der politischen Gemeinde zu herrschen. «Eigentlich ist es komisch: Das Vereinsleben ist super und harmonisch, es ist toll, hier zu wohnen. Aber auf der politischen Ebene ist das Dorf gespalten», sagt Schumacher. (sba)