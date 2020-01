Knapp 1000 Kandidierende aus dem Thurgau spienzeln auf einen Sitz im Grossen Rat: Die Listen aller Bezirke in der Übersicht Die Sitze im Thurgauer Grossen Rat sind heiss begehrt. Für die Wahlen vom 15.März stellen sich insgesamt 998 Kandidierende zur Verfügung. Wir haben Sie alle in der Übersicht – unterteilt in die fünf Bezirke.

Im Grossen Rat kommt es dieses Jahr zu einem Sesselrücken. (Bild: Donato Caspari)

Die Erneuerungswahl für das Kantonsparlament findet am 15.März statt. Die Mitglieder sind für vier Jahre gewählt. Die neue Amtsperiode 2020 bis 2024 beginnt am 1.Juni.

Der bevölkerungsstärkste Bezirk Frauenfeld hat Anrecht auf 32 Sitze. Bei den Listenverbindungen kommt es zu drei grösseren Zusammenschlüssen: In der Mitte gehen die Liste 1 (CVP), die Liste 3 (Junge EVP), die Liste 7 (EVP) und die Liste 12 (BDP) eine Verbindung ein. Ebenso im rechten Lager die Liste 2 (EDU), die Liste 5 (FDP) und die Liste 9 (SVP). Und schliesslich kämpfen auch die Liste 6 (GLP), Liste 11 (GP) und Liste 13 (Junge Grüne) zusammen um Mandate. Die Liste 10 (SP) tritt in diesem Bezirk alleine an:

Thurgauer Grossratswahlen 2020 - Listen Bezirk Frauenfeld Liste Listenbezeichnung Nr. Name Vorname Geburtsdatum Beruf Wohnort bisher Listenverbindung 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,01 Bodenmann Maja 17.11.1967 Kindergärtnerin Diessenhofen ja Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,02 Bünter-Hager Katharina 06.07.1963 Kindergärtnerin, eidg. Erwachsenenbildnerin FA Gerlikon ja Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,03 Regli Christoph 19.05.1959 lic. iur., Direktionsmitglied Frauenfeld ja Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,04 Stähelin Beda 10.08.1986 Dr. iur., Rechtsanwalt Frauenfeld Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,05 Bänziger Marlise 03.10.1962 Kauffrau Stettfurt Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,06 Lang Thomas 07.02.1968 Business Engineer HSG Islikon Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,07 Herzog Engelmann Elisabeth 04.03.1952 Verwaltungsökonomin Müllheim Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,08 Schefer Markus 26.04.1964 Jurist Frauenfeld Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,09 Keller August 21.01.1965 Dipl. Architekt FH Diessenhofen Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,1 Siegenthaler Patrick 23.09.1980 Wirtschaftsinformatiker FH, Schulpräsident Herdern Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,11 Ullmann Nikolaus (Claus) 04.03.1957 Ing. Agr. FH, Gemeindepräsident Eschenz Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,12 Varenne Anne 13.03.1964 Präsidentin Bildung TG, Primarlehrerin Uesslingen Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,13 Regli Tobias 31.03.1986 Rechtsanwalt Frauenfeld Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,14 Kasper Olivier 25.11.1986 Primarlehrer, Sozialpädagoge Berlingen Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,15 Stucki-Rieser Astrid 02.06.1959 Buchhalterin, Hausfrau Felben-Wellhausen Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,16 Bischof Niklaus 27.08.1970 Gemeindeschreiber Müllheim Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,17 Dünnenberger Urs 19.04.1965 Dipl. Ing. ETH, Projektentwickler Frauenfeld Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,18 Schmid-Geene Saskia 22.12.1967 lic. iur., Juristin Uesslingen Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,19 Dreyer Susanna 28.09.1952 Personalfachfrau, Rentnerin Frauenfeld Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,2 Scholz Anja 18.03.1983 MLaw, Rechtsanwältin Islikon Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,21 Bernhardsgrütter Robin 27.09.1998 Zugverkehrsleiter, Kaufmann Müllheim Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,22 Birchler Stefan 02.12.1970 Geschäftsführer, Technischer Leiter Oberneunforn Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,23 Bogo Heinz 10.08.1956 Selbständig, Finanzberatung öffentliche Institutionen Diessenhofen Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,24 Buchschacher-Rutishauser Sara 10.05.1984 HR-Fachspezialistin Gerlikon Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,25 Dähler Engelbert 27.04.1961 Leiter Beschaffung, Marketing Fachmann eidg. FA Mammern Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,26 Dähler Raphael 17.11.2000 Detailhandelsfachmann EFZ Consumer-Electronics i. A. Mammern Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,27 Egli Timon 06.05.2000 Schüler PMS Steckborn Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,28 Dünnenberger Simon 16.12.1998 Student, Internationale Beziehungen Uni GE Frauenfeld Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,29 Müller Simon 01.08.1982 Gebäudetechnikingenieur Gerlikon Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,3 Schmid Anne-Cécile 14.02.1965 Kauffrau Stettfurt Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,31 Schwyn Andrea 28.01.1970 Fachlehrerin Thundorf Listen 03, 07, 12 1 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) 1,32 Weber Franz 25.02.1958 Masch.-Ing. HTL Herdern Listen 03, 07, 12 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,01 Mader Christian 13.06.1970 Schreiner, Verkauf Frauenfeld ja Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,01 Mader Christian 13.06.1970 Schreiner, Verkauf Frauenfeld ja Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,02 Guggisberg Matthias 12.09.1978 Sekundarlehrer Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,02 Guggisberg Matthias 12.09.1978 Sekundarlehrer Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,03 Binder Margreth 10.07.1958 Familienfrau Müllheim Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,03 Binder Margreth 10.07.1958 Familienfrau Müllheim Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,04 Schümperli Christoph 28.12.1966 El. Ing. ETH Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,04 Schümperli Christoph 28.12.1966 El. Ing. ETH Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,05 Dennenmoser Andreas 24.07.1979 Dipl. Abteilungsleiter NDS HF Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,05 Dennenmoser Andreas 24.07.1979 Dipl. Abteilungsleiter NDS HF Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,06 Fischer Carmen 03.01.1997 Studentin PH Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,06 Fischer Carmen 03.01.1997 Studentin PH Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,07 Treib Friedrich (Fritz) 10.05.1962 Berufsoffizier Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,07 Treib Friedrich (Fritz) 10.05.1962 Berufsoffizier Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,08 Schori Andreas 21.12.1958 Dipl. Rettungssanitäter HF Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,08 Schori Andreas 21.12.1958 Dipl. Rettungssanitäter HF Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,09 Mader Belinda 05.04.1999 Studentin Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,09 Mader Belinda 05.04.1999 Studentin Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,1 Wattinger Joel 21.12.1976 Bauführer Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,11 Tschumi Michael 11.10.1974 El. Ing. FH, Coach bso Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,12 Lüscher Sarah 14.04.1980 Kindergärtnerin Weiningen Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,13 Fischer André 16.02.1966 Küchenchef Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,14 Kummer Daniel 01.07.1968 Gärtner, selbständig Gachnang Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,15 Wirth Sonja 03.05.1951 Kirchliche Mitarbeit Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,16 Möckli Jürg 31.07.1962 Selbständig Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,17 Grob Andreas 23.12.1968 Landschaftsgärtner, selbständig Eschenz Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,18 Schenkel-Fröhlich Karin 22.08.1956 Kirchliche Mitarbeit Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,19 Käser Thomas 21.01.1975 Gärtner, Berufsbildner Felben Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,2 Kronauer Martin 16.04.1948 Primarlehrer, Rentner Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,21 Lüthi Hans 28.11.1956 Instandhaltungsfachmann Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,22 Knobel Albert 12.11.1948 Maschinenschlosser, Rentner Frauenfeld Listen 05, 09 2 Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) 2,23 Heiniger David (Dave) 28.08.1974 Projektleiter Frauenfeld Listen 05, 09 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,01 Zingg Benjamin 26.08.1987 Verkaufsleiter Stettfurt Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,01 Zingg Benjamin 26.08.1987 Verkaufsleiter Stettfurt Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,02 Diem Julia 07.07.1997 Sozialpädagogin i. A. Berlingen Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,02 Diem Julia 07.07.1997 Sozialpädagogin i. A. Berlingen Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,03 Portmann Ramon 23.06.1989 IT-Consultant Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,03 Portmann Ramon 23.06.1989 IT-Consultant Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,04 Flury David 29.09.1994 Softwareingenieur Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,04 Flury David 29.09.1994 Softwareingenieur Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,05 Möckli Julia 20.05.1987 Geschäftsleitungsassistentin Schlatt Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,05 Möckli Julia 20.05.1987 Geschäftsleitungsassistentin Schlatt Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,06 Hunziker Silvain 21.12.1991 Sekundarlehrer, Jugendpastor Matzingen Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,06 Hunziker Silvain 21.12.1991 Sekundarlehrer, Jugendpastor Matzingen Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,07 Neff Gabriel 02.02.2000 Zimmermann Islikon Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,07 Neff Gabriel 02.02.2000 Zimmermann Islikon Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,08 Werner Delaja 24.03.1997 Fachfrau Betreuung Kinder Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,08 Werner Delaja 24.03.1997 Fachfrau Betreuung Kinder Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,09 Walser Simon 13.03.1990 Elektroinstallateur Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,09 Walser Simon 13.03.1990 Elektroinstallateur Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,1 Kubli Balz 26.11.1984 Fotograf Frauenfeld Listen 01, 07, 12 3 Junge Evangelische Volkspartei (jevp) 3,1 Kubli Balz 26.11.1984 Fotograf Frauenfeld Listen 01, 07, 12 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,01 Stokholm Anders 24.04.1966 Stadtpräsident Frauenfeld ja Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,02 Vietze Kristiane 27.05.1968 lic. oec. publ., dipl. Wirtschaftsprüferin Frauenfeld ja Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,03 Kern-Brüschweiler Ruth 25.12.1954 Eidg. dipl. Apothekerin FPH Frauenfeld ja Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,04 Schläpfer Jörg 14.02.1984 Dr. sc. ETH, Leiter Makroökonomie Frauenfeld ja Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,05 Wenger Andreas (Andi) 24.03.1967 Leiter Personal und QM Diessenhofen ja Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,06 Studer Roland 18.07.1961 Unternehmer, Treuhänder Schlattingen Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,07 Pfiffner Müller Martina 03.04.1974 Unternehmensberaterin, Geschäftsinhaberin Gachnang Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,08 Hanselmann Stefan 18.02.1966 Eidg. dipl. Geschäftsführer Müllheim Dorf Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,09 Bernold Claudio 23.02.1970 Schulleiter Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,1 Sulger Büel Elisabeth 25.08.1955 Dr. med. vet., Projektmanagerin, Coach, Tierärztin Eschenz Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,11 Bossert Dominique 03.09.1971 Kauffrau Finanzen Schlatt TG Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,12 Blumer-Stettler Alex 13.08.1968 Kaufmännischer Angestellter Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,13 Ribi Bichsel Monika 25.07.1970 Kauffrau Mammern Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,14 Aeschbacher Christoph 08.06.1981 Rechtsanwalt Stettfurt Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,15 Schefer Roman 17.09.1973 Malermeister, Unternehmer Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,16 Reinaerts Maurits 23.04.1970 Dipl. El. Ing. ETH Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,17 Kalender Alen 28.05.1980 Leiter Einkauf Eschenz Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,18 Hedinger Jonathan 28.01.1982 Schulleiter, Betriebsökonom Gachnang Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,19 Abegg Alfred (Freddy) 07.12.1973 Dipl. Hôtelier, Restaurateur Schlatt TG Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,2 Brunschweiler Reto 16.05.1969 Berufsoffizier Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,21 Dähler Stefan 28.11.1960 lic. oec. HSG, Unternehmer, Strategieberater Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,22 Forster Urs 01.10.1968 Gemeindepräsident Müllheim Dorf Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,23 Hofmann Ronald 28.05.1967 Head of Engineering Eschenz Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,24 Hugentobler Fabrizio 09.07.1970 PR-Fachmann Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,25 Iseli Katharina 10.04.1974 Dipl. Hebamme FH Gachnang Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,26 Ismaili Nazmije 04.07.1989 Produktmanagerin Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,27 Pulfer Roman 22.09.1983 lic. iur., Rechtsanwalt, Stadtpräsident Steckborn Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,28 Rieder Bernhard 05.05.1976 lic. phil., Historiker, stv. Geschäftsführer Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,29 Ruchet Marcel 21.09.1976 Dipl. Steuerexperte, Betriebsökonom FH Gachnang Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,3 Widmer Daniel 11.03.1983 Gemeinderat Gachnang Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,31 Widmer Gubler Kathrin 24.06.1974 Unternehmerin, Mutter, Rechtsanwältin Frauenfeld Listen 02, 09 5 FDP.Die Liberalen (FDP) 5,32 Zaugg Franz 23.10.1968 Dipl. oek., TU-HSG, Betriebsökonom Gündelhart Listen 02, 09 6 Grünliberale (glp) 6,01 Leuthold Stefan 24.11.1967 Kaufmann, Unternehmer Frauenfeld ja Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,01 Leuthold Stefan 24.11.1967 Kaufmann, Unternehmer Frauenfeld ja Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,02 Zeitner Nicole 18.12.1968 Betriebswirtschafterin, dipl. Coach/Trainerin Stettfurt Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,02 Zeitner Nicole 18.12.1968 Betriebswirtschafterin, dipl. Coach/Trainerin Stettfurt Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,03 Rüegg Marco 03.07.1974 Dipl. Masch. Ing. HTL, Unternehmer Gachnang Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,03 Rüegg Marco 03.07.1974 Dipl. Masch. Ing. HTL, Unternehmer Gachnang Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,04 Begic Ivo 24.06.1971 Unternehmer, Maschinenmechaniker Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,04 Begic Ivo 24.06.1971 Unternehmer, Maschinenmechaniker Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,05 Schmidt David-José 17.07.1996 Geschäftsleitung Treuhandbüro, selbständig Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,05 Schmidt David-José 17.07.1996 Geschäftsleitung Treuhandbüro, selbständig Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,06 Kopieczek Barbara 16.07.1975 Primarlehrerin, Juristin Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,06 Kopieczek Barbara 16.07.1975 Primarlehrerin, Juristin Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,07 Weber Lorenz 28.07.1990 Technischer Kaufmann Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,07 Weber Lorenz 28.07.1990 Technischer Kaufmann Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,08 Germann Stefanie 30.01.2000 Kauffrau, Kommunikation Pfyn Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,09 Schelling Andreas 20.05.1952 Dipl. El.-Ing. ETH Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,1 Fäh Nathalie 13.12.1996 Sekundarlehrerin Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,11 Orellano Claudio 21.01.1993 MSc, Mathematiker Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,12 Meyer Irina 22.07.1993 Masterstudentin Architektur Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,13 Büchi Markus 08.05.1979 Betriebsökonom FH Gachnang Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,14 Duewell Rebecca 23.03.1999 Bachelorstudentin Volkswirtschaft/Politikwissenschaften Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,15 Stäheli Bruno 14.11.1953 Dipl. Architekt ETH SIA Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,16 Hofer Isabel 09.10.1977 Dr. med. vet., Tierärztin Eschenz Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,17 Duewell Tobias 15.01.1993 MSc, Geomatiker Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,18 Abegglen Mirjam 08.02.1994 Studentin Elektrotechnik ZHAW Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,19 Hagmann Peter 05.02.1966 Solarteur Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,2 Parad Sascha 01.03.1984 MSc ETH Math., Aktuar SAV Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,21 Vakil-Gilani Darius 05.01.1974 Dr. med., Hausarzt Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,22 Hofer Arian 03.09.1988 Automatiker, Teamleiter Baunebengewerbe Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,23 Wyss Richard 06.04.1992 Masterstudent Bauingenieurwesen Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,24 Fust Ingemar 23.02.1977 Lehrperson Frauenfeld Listen 11, 13 6 Grünliberale (glp) 6,25 Meur Yves 25.05.1982 Gymnasiallehrer Frauenfeld Listen 11, 13 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,01 Rickenbach Elisabeth 06.02.1977 Pflegefachfrau HF Thundorf ja Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,01 Rickenbach Elisabeth 06.02.1977 Pflegefachfrau HF Thundorf ja Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,02 Wyss Roland 07.08.1971 Bauleiter, Hochbautechniker TS Frauenfeld ja Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,02 Wyss Roland 07.08.1971 Bauleiter, Hochbautechniker TS Frauenfeld ja Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,03 Eggimann Stefan 28.12.1979 Betriebsökonom FH Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,03 Eggimann Stefan 28.12.1979 Betriebsökonom FH Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,04 Schwager Martin 26.12.1959 Masch.-Ing. FH, Teamleiter Produktmanagement Islikon Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,04 Schwager Martin 26.12.1959 Masch.-Ing. FH, Teamleiter Produktmanagement Islikon Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,05 Vetter Nicole 07.03.1980 Primarlehrein, Theologiestudentin Homburg Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,05 Vetter Nicole 07.03.1980 Primarlehrein, Theologiestudentin Homburg Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,06 Haller Pascal 14.11.1980 Hausmann, Moderator Matzingen Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,06 Haller Pascal 14.11.1980 Hausmann, Moderator Matzingen Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,07 Hodel Michael 04.04.1976 Geschäftsführer Sozialfirma/Stiftung Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,08 Thalmann Christina 23.06.1976 Verwaltungsökonomin, Leiterin Steueramt/Finanzen Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,09 Christen Andreas 08.12.1982 Abteilungsleiter Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,1 Wälchli Christian 06.12.1965 Verkaufsleiter Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,11 Bischof René 17.11.1967 Eidg. dipl. Bankkaufmann Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,12 Luginbühl Renate 25.02.1963 Kauffrau Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,13 Bulant Philippe 12.02.1963 Detailhandelstreibender Steckborn Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,14 Walter Elisabeth (Lisa) 19.11.1978 Kaufmännische Mitarbeiterin, Familienmanagerin Hüttwilen Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,15 Gsell Jochen 19.03.1981 Fotograf, Mentor, Jugendhausleiter Felben-Wellhausen Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,16 Gebauer-Vetterli Susanna 22.12.1981 Buchhändlerin, kaufmännische Mitarbeiterin Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,17 Jenni Martin 12.02.1970 Bauleiter, Immobilienbewerter Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,18 Bachofner Thomas 09.02.1965 Evang. Pfarrer, Studienleiter Warth Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,19 Kuhn Martin 29.06.1957 Geigenbaumeister Diessenhofen Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,2 Glatz Thomas 31.08.1964 Lehrer Warth Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,21 Bolli Markus 09.11.1958 Dipl. Schreinermeister Felben-Wellhausen Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,22 Kienast Samuel 24.04.1973 Pfarrer Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,23 Ankele Daniel 05.04.1962 Verkaufsberater Innendienst Frauenfeld Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,24 Ziörjen Jeannette 21.05.1964 Arbeitsagogin HF Etzwilen Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,25 Zimmermann Dora 14.05.1952 Rentnerin, Lehrerin, Katechetin Uesslingen Listen 01, 03, 12 7 Evangelische Volkspartei (EVP) 7,26 Pauciullo Ursula 06.05.1955 Rentnerin, Hausfrau Berlingen Listen 01, 03, 12 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,01 Vetterli Daniel 18.02.1966 Meisterlandwirt Rheinklingen ja Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,02 Wirth Andreas 24.01.1963 Schulpräsident Frauenfeld ja Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,03 Zahnd Robert 01.01.1955 Förster Frauenfeld ja Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,04 Lei Hermann 05.11.1972 lic. iur., Rechtsanwalt Frauenfeld ja Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,05 Koch Paul 09.04.1960 Revierförster, Betriebsleiter Oberneunforn ja Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,06 Gubler René 22.01.1971 Meisterlandwirt Frauenfeld ja Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,07 Möckli Gottfried 09.03.1954 Unternehmer Basadingen ja Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,08 Tschanen Mathias 11.07.1975 Bauunternehmer, dipl. Bauführer TS Müllheim ja Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,09 Bachmann Eveline 25.03.1976 Hausfrau, Bäuerin Frauenfeld Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,1 Büchi Cornelia 18.12.1960 Verwaltungsökonomin, Leiterin Markt und Energie, Mitglied der Geschäftsleitung Uesslingen Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,11 Spitteler Benjamin 21.11.1973 Ökonom, Verkaufsleiter, Mitglied Geschäftsleitung Eschenz Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,12 Marti Ulrich 23.04.1981 Gemeindepräsident, Jurist, Betriebsleiter Landwirtschaft Lanzenneunforn Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,13 Schwarz Thomas 17.05.1987 M.A. HSG, Wirtschaftsprüfer Frauenfeld Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,14 Rietmann Bruno 18.01.1963 Landwirt, Inhaber/Betriebsleiter Sägerei Thundorf Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,15 Kuhn Rolf 22.02.1975 Meisterlandwirt, Metallbauschlosser Mettendorf Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,16 Hausammann Ueli 14.02.1987 Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF Homburg Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,17 Stamm Michael 30.03.1981 Konstrukteur Diessenhofen Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,18 Blösch Francis 14.01.1987 Mitglied Bankleitung, Gemeinderat Kaltenbach Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,19 Staub Carlo 28.04.1985 Dipl. Immobilienökonom, Geschäftsführer Frauenfeld Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,2 Badertscher - Zünd Lisa 03.01.1991 Physiotherapeutin FH Frauenfeld Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,21 Brägger Karin 03.06.1976 Kauffrau Buch Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,22 Forrer Roger 28.07.1965 Geschäftsführer Steckborn Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,23 Hänni Severine 05.09.1985 Abteilungsleiterin Finanzen/Controlling, dipl. Wirtschaftprüferin Frauenfeld Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,24 Heusser Thomas 09.04.1990 Betriebsleiter Landwirtschaft, Gemeinderat Horben Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,25 Isenegger Michael 13.01.1991 Elektro-Projektleiter Matzingen Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,26 Lobsiger Daniela 04.03.1969 Koch, Bäuerin Matzingen Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,27 Nufer Julian 28.09.1995 Bauleiter Felben-Wellhausen Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,28 Pradetto Adriano 30.12.1974 Zolldeklarant Weiningen Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,29 Raspa Salvatore 23.08.1983 Speditionskaufmann, eidg. dipl. Zolldeklarant Diessenhofen Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,3 Ruh Micha 18.03.1988 Elektroinstallateur, Unternehmer Gartenbau, Stadtrat Steckborn Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,31 Schär Thomas 23.06.1977 Landwirt Dettighofen Listen 02, 05 9 Schweizerische Volkspartei (SVP) 9,32 Tuchschmid Roland 31.01.1965 Gemeindepräsident, Schnapsbrenner Rheinklingen Listen 02, 05 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,01 Koch Christian 19.08.1975 lic. iur., Rechtsanwalt, Bezirksrichter Matzingen ja 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,01 Koch Christian 19.08.1975 lic. iur., Rechtsanwalt, Bezirksrichter Matzingen ja 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,02 Steiger Eggli Christine 30.05.1956 Juristin Steckborn ja 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,02 Steiger Eggli Christine 30.05.1956 Juristin Steckborn ja 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,03 Sax Marianne 19.12.1964 Buchhändlerin Frauenfeld ja 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,03 Sax Marianne 19.12.1964 Buchhändlerin Frauenfeld ja 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,04 Dätwyler Weber Barbara 31.05.1974 Stadträtin, dipl. Pflegefachfrau HF Frauenfeld ja 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,04 Dätwyler Weber Barbara 31.05.1974 Stadträtin, dipl. Pflegefachfrau HF Frauenfeld ja 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,05 Hess Linda 07.12.1989 M.A, HSG, IT-System-Administratorin Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,05 Hess Linda 07.12.1989 M.A, HSG, IT-System-Administratorin Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,06 Birk Markus 14.02.1971 Stadtpräsident Diessenhofen 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,06 Birk Markus 14.02.1971 Stadtpräsident Diessenhofen 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,07 Scheiben Salome 28.01.1985 Sozialarbeiterin, Familienfrau Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,07 Scheiben Salome 28.01.1985 Sozialarbeiterin, Familienfrau Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,08 Stucki Elia 22.02.2000 Student Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,09 Kunz Eveline 28.08.1974 Geschäftsstellenleiterin Hüttlingen 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,1 Reinhard Annatina 09.10.1986 Agronomin FH, Familienfrau Nussbaumen 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,11 Fetaji Dzemile 25.07.1979 Logistikerin, Moderatorin für Frauen mit Migrationshintergrund Steckborn 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,12 Wüst Doris 13.12.1977 Heilpädagogin, Schulleiterin Matzingen 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,13 Biondi Alessandra 19.10.1992 Juristin Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,14 Nobs Sarah 17.05.1988 Rechtsanwältin Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,15 Palmisano Ramon 11.08.2000 Polygraf EFZ i. A. Diessenhofen 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,16 Zürcher Wunderlin Katharina 29.11.1962 Kommunikationsspezialistin Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,17 Hausammann Flora 25.09.1996 Jus-Studentin Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,18 Hurschler Monika 28.12.1966 Personalfachfrau Eschikofen 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,19 Scheuchzer Pascal 18.03.1993 Projektleiter Elektrorechnik und Gebäudeautomation Diessenhofen 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,2 Ruh Anna 11.01.1999 Studentin Kaltenbach 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,21 Stricker Benjamin 19.02.1976 Geograph MSc, phys., Geographie Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,22 Frei Ralf 30.12.1990 Journalist, Student Organisationskommunikation Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,23 Frick Jérôme 21.05.1993 Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,24 Grob Stephan 27.10.1977 Sozialpädagoge HF Frauenfeld 10 Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (SP/Gew.) 10,25 Humm Thomas 25.03.1965 Lithograf Matzingen 11 Grüne Partei (GP) 11,01 Rüetschi Gina 25.02.1959 Pflegefachfrau HF Frauenfeld ja Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,01 Rüetschi Gina 25.02.1959 Pflegefachfrau HF Frauenfeld ja Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,02 Müller Mathis 04.04.1958 Dipl. Biologe Pfyn ja Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,02 Müller Mathis 04.04.1958 Dipl. Biologe Pfyn ja Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,03 Vogel Simon 31.12.1993 Elektroingenieur ZFH Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,04 Hanhart Erika 11.02.1955 Familienfrau, Kauffrau Matzingen Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,05 Zingg Raphael 16.09.1991 Elektroingenieur Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,06 Michel Sarah 01.06.1998 Studentin Politikwissenschaften/Umweltwissenschaften Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,07 von Siebenthal Martin 22.11.1955 Sekundarlehrer Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,08 Käppeli Fiona 30.04.1985 Primarlehrerin Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,09 Fischer Roman 15.03.1975 Informatik-Ing. HTL, Leiter IT + Q-Systeme Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,1 Wenger Lea 08.08.1985 Sozialarbeiterin, Fachfrau Arbeitsintegration Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,11 Weilenmann Simon 04.07.1980 Biobauer Basadingen Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,12 Brenner-Braun Priska 04.09.1962 Sozialarbeiterin FH, Berufsbeiständin Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,13 Münger Daniel 25.11.1962 Kinder- und Jugendpsychiater Müllheim Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,14 Winkler Sonja 13.05.1968 Sachbearbeiterin Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,15 Kurzbein Robin 28.03.1980 Schulberater, Coach Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,16 Engeli Eva 20.09.1965 Lehrerin Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,17 Pöll Michael 20.06.1965 Maschinenbauingenieur ETH, Bauökologe Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,18 Lüthold Sarah 17.12.1998 Studentin Rechtswissenschaften Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,19 Bont Klemens 24.08.1977 Holzbauplaner, Zimmermann Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,2 Freienmuth Fabia 11.04.1977 Lehrerin Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,21 Zipsin Heinz 26.03.1953 Rentner Stettfurt Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,22 Wenger Coralie 09.02.1981 Fotografin Basadingen Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,23 Filisetti Angelo 02.06.1955 Lokführer Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,24 Wyss Stephan Oskar 22.11.1959 Telematiker Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,25 Bachmann Tobias 10.07.1974 Landschaftsgärtner Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,26 Hanhart Urs 01.12.1956 Berufsschullehrer Matzingen Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,27 Ray Rebekka 02.10.1968 Kunsthistorikerin Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,28 Sprecher Jürg 07.05.1958 Servicetechniker Felben-Wellhausen Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,29 Rufer-Schaltegger Gabriela 18.07.1974 Primarlehrerin Frauenfeld Listen 06, 13 11 Grüne Partei (GP) 11,3 Beck Martin 24.10.1952 Mathematiklehrer, Rentner Steckborn Listen 06, 13 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,01 Huber Roland A. 23.05.1957 Musikpädagoge, Musikdirektor Frauenfeld ja Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,01 Huber Roland A. 23.05.1957 Musikpädagoge, Musikdirektor Frauenfeld ja Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,02 Herzog Gabriel 31.10.1987 Umwelting FH, Schadstoffexperte, Mitglied der Geschäftsleitung Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,02 Herzog Gabriel 31.10.1987 Umwelting FH, Schadstoffexperte, Mitglied der Geschäftsleitung Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,03 Loehle Lukas 23.05.1986 Kundendienstleiter, Betriebswirtsch. i. A. Willisdorf Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,03 Loehle Lukas 23.05.1986 Kundendienstleiter, Betriebswirtsch. i. A. Willisdorf Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,04 Müller Katja 19.05.1987 Fachfrau Gesundheit, Medizinische Praxisassistentin Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,04 Müller Katja 19.05.1987 Fachfrau Gesundheit, Medizinische Praxisassistentin Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,05 Hönger Joel 30.01.1993 Geomatiktechniker Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,05 Hönger Joel 30.01.1993 Geomatiktechniker Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,06 Rubi Evelyne 23.03.1981 Mitarbeiterin Elektronikfertigung Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,06 Rubi Evelyne 23.03.1981 Mitarbeiterin Elektronikfertigung Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,07 Herzog Jan 09.10.1993 Automationsfachmann Müllheim Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,07 Herzog Jan 09.10.1993 Automationsfachmann Müllheim Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,08 Ferreira Antonio 08.04.1960 Masch.-Monteur Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,08 Ferreira Antonio 08.04.1960 Masch.-Monteur Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,09 Rösch Heinz 20.07.1954 Betriebsbeamter Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,09 Rösch Heinz 20.07.1954 Betriebsbeamter Frauenfeld Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,1 Huber Gerhard 20.08.1945 Rentner Eschenz Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,1 Huber Gerhard 20.08.1945 Rentner Eschenz Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,11 Frei Patrick 22.03.1994 Metallbauer, Techn. Kaufmann i. A. Müllheim Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,11 Frei Patrick 22.03.1994 Metallbauer, Techn. Kaufmann i. A. Müllheim Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,12 Kolacz Anetta 20.01.1977 Pat. Administr. Felben-Wellhausen Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,12 Kolacz Anetta 20.01.1977 Pat. Administr. Felben-Wellhausen Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,13 Asani Enis 13.03.1986 Techn. Kaufmann Steckborn Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,13 Asani Enis 13.03.1986 Techn. Kaufmann Steckborn Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,14 Schmeltzer Andreas 22.02.1970 Pensionskassenleiter Gachnang Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,14 Schmeltzer Andreas 22.02.1970 Pensionskassenleiter Gachnang Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,15 Büchel Florian 14.07.1999 Militär/Durchdiener Matzingen Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,15 Büchel Florian 14.07.1999 Militär/Durchdiener Matzingen Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,16 Raschle Alfred 17.05.1959 M.-Mechaniker Pfyn Listen 01, 03, 07 12 Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 12,16 Raschle Alfred 17.05.1959 M.-Mechaniker Pfyn Listen 01, 03, 07 13 Junge Grüne (JG) 13,01 Bozok Ece 02.01.2001 Gymnasiastin Steckborn Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,01 Bozok Ece 02.01.2001 Gymnasiastin Steckborn Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,02 Wolfensberger Remo 08.06.1999 Zeichner EFZ Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,02 Wolfensberger Remo 08.06.1999 Zeichner EFZ Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,03 Langenegger Yael 04.01.2000 Studentin Tiermedizin Gerlikon Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,03 Langenegger Yael 04.01.2000 Studentin Tiermedizin Gerlikon Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,04 Janotta Fabricio 23.12.1998 Grafiker Thundorf Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,04 Janotta Fabricio 23.12.1998 Grafiker Thundorf Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,05 Alfarè Joana 24.03.1999 Fachfrau Gesundheit Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,05 Alfarè Joana 24.03.1999 Fachfrau Gesundheit Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,06 Salathé Lucien 17.02.1997 Student Chemie ETH Gerlikon Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,06 Salathé Lucien 17.02.1997 Student Chemie ETH Gerlikon Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,07 Eisenegger Nadine 15.03.1998 Studentin PH Thundorf Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,07 Eisenegger Nadine 15.03.1998 Studentin PH Thundorf Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,08 Langenegger Jovin 02.05.1996 Student Elektrotechnik ETH Gerlikon Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,08 Langenegger Jovin 02.05.1996 Student Elektrotechnik ETH Gerlikon Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,09 Limacher Meret 08.11.1996 Studentin Sozialarbeit, Sozialpolitik Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,09 Limacher Meret 08.11.1996 Studentin Sozialarbeit, Sozialpolitik Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,1 Rüegg Nils 27.08.1999 Zivildienst Mammern Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,1 Rüegg Nils 27.08.1999 Zivildienst Mammern Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,11 Lehmann Anja 16.06.1999 Studentin Medizin Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,11 Lehmann Anja 16.06.1999 Studentin Medizin Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,12 Kollbrunner Nadja 11.06.1995 Kauffrau EFZ Felben Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,12 Kollbrunner Nadja 11.06.1995 Kauffrau EFZ Felben Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,13 Zimmermann Vanessa 02.03.1999 Malerin EFZ, Schneesportlehrerin Müllheim Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,13 Zimmermann Vanessa 02.03.1999 Malerin EFZ, Schneesportlehrerin Müllheim Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,14 Bulant Carole 14.11.1993 Pharma-Assistentin Steckborn Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,14 Bulant Carole 14.11.1993 Pharma-Assistentin Steckborn Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,15 De Jesus Martinez Marisa 17.01.1999 Malerin EFZ Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,15 De Jesus Martinez Marisa 17.01.1999 Malerin EFZ Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,16 Wälchli Jonas 09.12.1995 Maler EFZ Frauenfeld Listen 06, 11 13 Junge Grüne (JG) 13,16 Wälchli Jonas 09.12.1995 Maler EFZ Frauenfeld Listen 06, 11

27 Sitze im Kantonsparlament hat der Bezirk Arbon neu zu besetzen, in welchem sich folgende drei Listenverbindungen herauskristallisiert haben: Liste 1 (CVP), Liste 3 (Junge EVP) und Liste 7 (EVP); Liste 2 (EDU) und Liste 9 (SVP); Liste 6 (GLP), Liste 10 (SP) und Liste 11 (Grüne). Die Liste 5 (FDP) tritt alleine an: