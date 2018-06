Klinik Schloss Mammern befindet sich auf Ausbaukurs Die Kapazität der Klinik Schloss Mammern stösst an ihre Grenzen. Das Konzept für 34 neue Zimmer erfordert aber einen Gestaltungsplan, der am Dienstagabend ohne kritische Stimmen der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Zudem präsentierte die politische Gemeinde die Zahlen zur Rechnung 2017, die wesentlich besser abschloss als vorgesehen. Margrith Pfister-Kübler

Die Visualisierung zeigt den zusätzlich geplanten Bettentrakt. (Bild: PD/Ryf Partner Architekten AG)

Das Bauprojekt offenbart bereits im Entwurf Noblesse. Dies zeigten Reaktionen einzelner Besucher an der öffentlichen Orientierung zum Gestaltungsplan der Klink Schloss Mammern in der Mehrzweckhalle am Mittwochabend. Unterschiede im Verständnis und der Deutung wurden keine ausgelegt. Nachgefragt wurde einzig nach der Kostenhöhe, genügend Parkplätzen und nach der Grundwassersicherheit.

Bettentrakt, Eingangsgebäude und Parkhof

Anita Dähler, Rechtsanwältin und frühere Gemeindepräsidentin, Architekt Alain Roserens, Klinik-Chefärztin Annemarie Fleisch Marx und Gemeindepräsident Hansjörg Lang begutachten das Modell des Siegers aus dem Projektwettbewerb. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Es geht um ein sensibles Gebiet mit Park, See und geschützten Bauten, eine Anlage, die über Jahrhunderte gewachsen ist und nun ergänzt werden soll, so definiert, dass auch für die nächste Generation noch Luft bleibt. Zu den budgetierten Kosten gab Chefärztin Annemarie Fleisch Marx keine Auskunft. Geplant ist ein neuer langer Parkflügel mit Bettentrakt für 34 neue Zimmer mit Seeblick, ein neues Eingangsgebäude, ein neuer Parkhof, ein neuer Speisesaal mit Blick direkt auf See und Park und weitere Details. Gemeinderat und Bau-Chef Ueli Meier erklärte: «Diese Bauten gehen weit übers Baureglement hinaus. Die Erstellung eines eigenen Gestaltungsplans war deshalb unausweichlich.» Dieser Gestaltungsplan, versehen mit Anpassungen, wird nun an den Kanton weitergeleitet und ist zudem auf der Internetseite der Gemeinde aufgeschaltet. «Wir hoffen, dass der Kanton schnell grünes Licht gibt», sagte Meier.

«Ein so grosses Projekt hatten wir noch nie.»

Annemarie Fleisch Marx, Chefärztin der Klinik Schloss Mammern



Chefärztin Fleisch Marx erklärte: «Wir hatten noch nie ein so grosses Projekt.» Der Auslöser für die Planung war die konstant gute Bettenbelegung. Seit 2012 wirken sich die vermehrten Zuweisungen aus den Akutspitälern aus. Stosse die Aufnahmekapazität an Grenzen, führen Absagen zu Verärgerungen, sagte die Chefärztin. Der Beliebtheit der Klinik soll nun mit dem Ausbau zukunftsgerichtet Rechnung getragen werden.

Auf eine Dauer von 20 bis 30 Jahren ausgelegt

Für die Planungen wurde kein Aufwand gescheut. Ein Masterplan, eine Machbarkeitsstudie und ein Architekturwettbewerb wurden durchgeführt. Unterstützt wurde die Klinikleitung bei den Projekten durch den ehemaligen Kantonsbaumeister Markus Friedli. Der Gestaltungsplan wurde durch Marc Ryf von Ryf Partner Architekten AG Zürich in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ausgearbeitet. Ryf wies auf die Sonderbauvorschriften hin, quasi die Differenz zur Regelbauweise. Gestaltungspläne sind in der Regel auf 20 bis 30 Jahre ausgelegt. Der aktuelle Gestaltungsplan wurde gezielt auf das Projekt hin ausgearbeitet. «Der Gestaltungsplan ist jetzt die Basis für das Bauprojekt», betonte Alain Roserens vom Büro Baumann Roserens Architekten Zürich, das den Wettbewerb gewonnen hat.

Besonders gefiel dem Publikum die Tannzapfenstruktur des Neubaus, die aus jedem Zimmer den Blick auf Park und See bietet. Von 20 Architekten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich wurden letztlich sieben zum Wettbewerb zugelassen. Drei Projekte kamen in die engere Wahl. «Alle waren auf sehr hohem Niveau», sagte Ryf.