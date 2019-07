Klingenwiese in Stein am Rhein klingt auch ab dem Plattenteller Der Verein Jugendfest veranstaltet kommenden Samstag oberhalb von Stein am Rhein einen Daydance. Peter Spirig

Vier der acht Daydance-OK-Mitglieder: Michael Schwarzer, Nicole Ryser, Nadine Furger und Mario Günter. (Bild: Peter Spirig)

Das Klingen-Open-Air oberhalb der Burg Hohenklingen macht heuer Pause. Junge, initiative Kulturbegeisterte wollten das nicht wahrhaben und lassen die Klingenwiese nun trotzdem erklingen, damit der Ort seinem Namen gerecht wird.

Kommenden Samstag, 27. Juli, findet so ein besonderer Musikevent oberhalb von Stein am Rhein statt: der Burgklang-Daydance. Wie der Name es sagt, ist ein Daydance eine Veranstaltung, bei der vor allem tagsüber das Tanzbein geschwungen wird.

Organisiert wird der Event unter dem Dach des Vereins Jugendfest von acht jungen Leuten aus Stein am Rhein und der nahen Umgebung, die sich um Musik für junge und etwas ältere Leute bemühen. Im Gegensatz zum Klingen-Open-Air stehen auf der Bühne keine Livebands, sondern es legen ausschliesslich DJs Musik ab dem Plattenteller oder dem Laptop auf.

Discjockeys aus Israel, Zürich und Schaffhausen

Auf dem Programm stehen aus Israel Ranji und das Duo Class A, Schaffhauser Lokalmatador Romantherookie sowie aus Zürich Beat Herren, DJ Carola, Work In Progress, KauzAudio und Mustamax. Zu erwarten ist Sound zwischen Psy-Trance, Goa, Tech-House und Techno, auf jeden Fall wird es tanzbar.

Start des Daydance ist vormittags um 10 Uhr, um Mitternacht ist ausgetanzt. Die Anzahl Tickets ist auf 400 limitiert. Laut den Veranstaltern sind bereits 200 Billette im Vorverkauf weggegangen. Es sei nicht garantiert, dass es an Tageskasse noch Tickets gebe.

«Wir empfehlen dringend, den Vorverkauf zu nutzen.»

Zudem gibt es einen Shuttlebus, der zwischen dem Bahnhof Stein am Rhein respektive Parkplatz Knecht & Müller und Klingenwiese verkehrt.