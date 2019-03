Klimastreikende ziehen durch Frauenfeld

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan. Um 14:00 Uhr schliessen weltweit Demonstranten die Augen für eine Minute, sie tuen es den Politiker gleich.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan. Um 14:00 Uhr schliessen weltweit Demonstranten die Augen für eine Minute, sie tuen es den Politiker gleich. Demoanführer Simon Vogel, Junge Grüne.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan. Um 14:00 Uhr schliessen weltweit Demonstranten die Augen für eine Minute, sie tuen es den Politiker gleich.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan. Um 14:00 Uhr schliessen weltweit Demonstranten die Augen für eine Minute, sie tuen es den Politiker gleich.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan. Um 14:00 Uhr schliessen weltweit Demonstranten die Augen für eine Minute, sie tuen es den Politiker gleich.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan. Um 14:00 Uhr schliessen weltweit Demonstranten die Augen für eine Minute, sie tuen es den Politiker gleich.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan. Stadtpräsident Anders Stokholm.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.

Frauenfeld TG - Klimastreik kommt im Thurgau an. In mehreren Hundert Städten weltweit wird heute gegen den Klimawandel demonstriert. Auch in Frauenfeld haben sich viele Engagierte zusammengetan.