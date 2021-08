Kleinkunst «Gesundsein ist nur die langsamste Art des Sterbens»: Die Thurgauer Slam-Poetry-Königin Lara Stoll stand am Nordart-Festival in Stein am Rhein auf der Bühne Ein Heimspiel im Asylhof: Die aus Rheinklingen stammende Bühnenpoetin präsentierte am Donnerstagabend ihr aktuelles Programm «Gipfel der Freude». Das schüchterne Schulmädchen verwandelte sich vor 200 Zusehern schnell in einen messerscharf formulierenden Derwisch.

Lara Stoll im Asylhof Stein am Rhein am Nordart-Festival. Bild: Thomas Brack

Sie tritt wie ein schüchternes Schulmädchen in hellbraunem T-Shirt, Jeans-Hotpants und Turnschuhen vor ihr Publikum: Lara Stoll, mehrfache Meisterin (Schweiz, Europa) im Poetry-Slam. Doch ihr harmloses Aussehen täuscht nicht lange darüber hinweg, was für eine scharfzüngige Wortakrobatin sie in Wirklichkeit ist. Ihre Aussagen formuliert sie klar, ihre Stimme moduliert von leise zu laut, von flüsternd zu schreiend, von bezaubernd zu drohend. Mit lebhafter Mimik und Gestik untermalt sie das Gesagte.

Mit ihrem Auftritt zieht die junge Frau die über 200 Besucherinnen und Besucher im Asylhof in Stein am Rhein gleich in ihren Bann. Scharf wie ein Skalpell analysiert sie Alltagssituationen, familiäre und freundschaftliche Beziehungen. Und sowohl die Thurgauer Provinz – die Künstlerin stammt aus Rheinklingen – wie das hippe Leben in Zürich kriegen ihr Fett ab. Einmal artikuliert sie sitzend, dann stehend oder wild wie ein Derwisch auf der Bühne tanzend. Einige ihrer Nummern begleitet sie auf der Gitarre. Dann illustriert ein Waldhorn akustisch und optisch ihre Magen-Darm-Grippe. Sie schäumt geradezu vor Ideen, ihre Gedanken- und Bildassoziationen reihen sich in atemberaubendem Tempo aneinander. So gelangt sie nach dem «Tête au toilette»-Erlebnis zur Erkenntnis, dass Gesundsein eigentlich nur die langsamste Art zu sterben sei.

Mit bewundernswerter Selbstironie auf der Bühne

Urkomisch ist ihre «Pak Choi»-Nummer. Sie entlarvt dabei den Kochherd in der Küche als Krisenherd. Das Gifteln während der Zubereitung mit ihrem Freund ist so erfrischend anders als die kitschig-verlogene Romantik in der Werbung der Dating-Plattformen. Sie zeigt schonungslos und mit bewundernswerter Selbstironie die Streitereien in der Zweierkiste auf. Da wird nichts beschönigt, sondern knallhart die Realität gezeigt und satirisch überspitzt. Die Nummer wie «Das Verstauen des Staubsaugers» veranschaulicht den täglichen Kampf um Ordnung; ein Bemühen, das der anarchisch-wilden Künstlerin des Öfteren misslingt. Oder wenn in der «Pizza, die nie ankam» die verzweifelte philosophische Frage auftaucht:

«Wo beginnt die Existenz einer Pizza?»

Und wem könne sie je wieder vertrauen, wenn selbst eine bestellte Pizza nicht ankommt?

Eindringlich ist ihr Nachdenken über die Einsamkeit. Alleine auf dem Sofa daheim, alleine beim Rasenmähen, alleine beim Ins-Gras-Beissen. Oder alleine wie ein Aloe-Vera-Joghurt im Migros-Regal. Dieses unmittelbare Nebeneinander von Trivialem und Relevantem prägen Stolls Stil. Am lustvollsten spinnt sie ihre Gedanken, wenn diese ins Dadaeske abgleiten. Und welches Schicksal ereilt den titelgebenden Gipfel der Freude? Er entpuppt sich als Symbol der Fruchtbarkeit und Gipfel «aphrodisierender Lethargie». Kurzerhand wird er ins Publikum geworfen. Das ist das Gegenteil vom schenkelklopfenden Sprüche-Machen, das ist Lara Stoll.

Aktuelle Preisträgerin des «Salzburger Stier»



Im Anschluss an ihren 70-minütigen Auftritt konnten die Besucherinnen und Besucher ein Gespräch zwischen Anette Kuhn und der Künstlerin mitverfolgen und selber Fragen stellen. Dabei wurden auch persönliche Seiten der Künstlerin sichtbar. So ist sie 1987 zur Welt gekommen und im Thurgau aufgewachsen. Inzwischen wohnt sie in Zürich. Seit bald 15 Jahren tritt Stoll als Slam-Poetin auf, hatte auch schon verschiedene Auftritte im Fernsehen. Seit 2013 produziert sie mit dem Kollektiv «Bild mit Ton» verrückte Sendungen und Filme. 2021 hat sie den «Salzburger Stier» gewonnen.