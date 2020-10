Die Eschliker Turnhalle wächst langsam aus dem Boden Die Schulgemeinde führte am Montagabend durch die Baustelle der neuen Eschliker Sporthalle.

Schulpräsident Linus Köppel zeigt Interessierten die Baupläne der neuen Eschliker Sporthalle. Bild: Christoph Heer

Obwohl von der neuen Eschliker Sporthalle oberirdisch noch wenig zu sehen ist, erhielten die Teilnehmer des öffentlichen Baustellenrundgangs am Montagabend bereits einiges zu sehen: Da sich die Turnhalle im Untergeschoss, also unter der Erdoberfläche befindet, wird die inwendige Raumhöhe übererdig nur noch rund fünf Meter hoch werden. Schlussendlich also nicht höher, als die höchsten Dachspitzen des nebenan stehenden Doppelkindergartens.

Jüngst wurden Bodenplatten und Wände in besagtem Untergeschoss fertig betoniert, und fast täglich werden diese Veränderungen, auch für Laien, sichtbar. Knapp dreieinhalb Meter tief steht man nun nach erfolgtem Aushub, noch tiefer befindet sich der nachträglich miteingeplante Schutzraum für 200 Personen. Liegenschaftenvorsteher Beat Müller liegt es am Herzen, vor Ort darauf hinzuweisen, dass dieser Schutzraum das Budget nicht belasten wird. «Die dafür benötigten 450000 Franken werden vom Kanton Thurgau übernommen.» Des Weiteren erklärt er den Interessierten – rund 25 an der Zahl –, was es mit Technikraum oder Garderobenbereich auf sich hat.

Die kleine Krux mit dem grossen Kran

In Gruppen aufgeteilt durchlaufen die Teilnehmer der Baustellenbesichtigung mehrere Posten. Projektleiter Gilaad Bensimon erklärt, dass sich die neue Sporthalle nach der Fertigstellung enorm vielfältig nutzen lässt. «Mit der versenkten Sporthalle wird ein leichtes Gebäude kreiert, welches sich gut in die Landschaft einbettet», sagt Bensimon. «Mit der vorhandenen Galerie, dem Lift, der unterteilbaren Halle und vielem mehr können nicht nur die Sportvereine von dieser multifunktionalen Sporthalle profitieren.»

Dass die Hauptmaterialisierung aus Holz und Glas besteht, sorgt augenscheinlich für viel Zustimmung. «Schön, dass auf diese Materialien gesetzt wird, das macht es viel freundlicher, als bloss fader und eintöniger Beton», sagt eine Teilnehmerin aus Eschlikon. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach wird auch die nebenanliegenden Schulgebäude mit Energie versorgen. Schulpräsident Linus Köppel betont indes, dass dieser Neubau aus energetischer Sicht sowohl ökologisch wie auch finanziell äusserst vorteilhaft sein wird. Schon jetzt freut sich das ganze Gremium auf den Samstag, 18. September, vom kommenden Jahr. Da soll, bei störungsfreiem Bauablauf, die Einweihung der neuen Sporthalle wiederum zusammen mit der Energytour stattfinden. «Dann zwar noch ohne aktive Benutzung der neuen Räumlichkeiten, aber dennoch als freie Besichtigung», sagt Baupräsident Beat Müller.

Was für eine der grössten Schwierigkeiten gesorgt hat, war die Platzierung des grossen Krans, sagt Gemeindepräsident Hans Mäder mit einem Augenzwinkern. Wenn es zukünftig lediglich mit solchen Problemen weitergehe, dann stehe einem unfallfreien und zeiteinhaltenden Neubau nichts mehr im Weg. Ebenso sind auch bereits die unterschiedlichsten Vereine in die spätere Nutzung der Räumlichkeiten miteinbezogen worden. Gemeinderat Peter Meier sagte hierzu, dass untereinander abgeklärt wurde, wer wo was aufstellen oder lagern kann. Abschliessend hört sich das Fazit einer Interessierten kurz und knapp an: «Das wird ganz bestimmt eine schöne Sache.»