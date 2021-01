Abstimmung Klare Zustimmung zu Kiesabbauzone in Hüttwilen In Hüttwilen kamen am Sonntag sieben Vorlagen an die Urne. Siebenmal resultierte ein Ja.

Nördlich von Hinterhorben ist in Zukunft KIesabbau möglich. (Bild: Andrea Stalder)

Jetzt ist die Umzonung von Landwirtschaftszone in Kiesabbauzone durch. Mit Politisch Hüttwilen genehmigte auch die letzte von drei beteiligten Gemeinden eine entsprechende Zonenplanänderung nördlich des Weilers Hinterhorben. 280 Hüttwiler Stimmbürger warfen am Sonntag ein Ja in die Urne, deren 79 sagten Nein. Das entspricht einem Ja-Anteil von 78 Prozent. Die Gemeindeversammlung von Uesslingen-Buch hatte die Umzonung vergangenen Herbst durchgewinkt, jedoch weitaus knapper. In Warth-Weiningen war die Genehmigung schon seit längerem rechtskräftig.

Insgesamt hatte das Hüttwiler Stimmvolk über sieben Vorlagen zu befinden. Die Stimmbeteiligung lag bei allen Abstimmungen zwischen 30 und 31 Prozent. Die Urnenabstimmung wurde notwendig, nachdem die Budgetgemeindeversammlung im Dezember pandemiebedingt nicht stattfinden konnte.

Defizit im Budget genehmigt

Zweimal ein klares Ja erfolgte zum Budget und zum Steuerfuss, der bei 48 Prozent bleibt. Dem Budget, das bei einem Aufwand von 6,573 Millionen Franken mit einem Defizit von 198'000 Franken rechnet, stimmten 93 Prozent zu. Zum Steuerfuss gab es sogar eine Zustimmung von 97 Prozent.

Visualisierung des neuen Badehüsli am Hüttwilersee. (Bild: ZVG)

Mit dem Ja zu einem Projektierungskredit über 45'000 Franken können nun die Planungen für eine neue Badehüsli-Infrastruktur weitergehen. Der Ja-Anteil betrug knapp 82 Prozent. Der Gemeinderat will bereits in der Rechnungsgemeinde 2021 einen Baukredit zur Abstimmung bringen. Ebenfalls fast 82 Prozent der aktiven Stimmbürger genehmigten eine neue Richtlinie in Sachen Kostenbeteiligung der politischen Gemeinde für familienergänzende Kinderbetreuung. Und dann galt es noch über zwei Baukredite zu befinden. Fast 96 Prozent sagten Ja zum Ersatz der Trafostation Lussi für 234'000 Franken. 84 Prozent Zustimmung erhielt die Stützmauer bei der Hüttwiler Neumühle für 175'000 Franken.