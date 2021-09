Gelübde «Langersehnt und berührend»: Ordination für jüngste Pfarrerin der Schweiz, die 26 Jahre alt ist und aus dem Thurgau kommt Nathanja Baumer-Schuppli aus Felben-Wellhausen hat in der evangelischen Kirche Weinfelden ihre Ordination zur Pfarrerin erfahren. Kirchenratspräsident Pfarrer Wilfried Bührer leitete die Feier. Die 26-Jährige ist die jüngste Pfarrerin in der Schweiz.

Pfarrer Wilfried Bührer, Vikariatsleiter Pfarrer Hanspeter Herzog aus Berg, Mentor Richard Häberlin aus Weinfelden und Ordinandin Nathanja Baumer-Schuppli. Bild: PD

Familie, Freunde und Bekannte der Pfarrerin Nathanja Baumer-Schuppli aus Felben-Wellhausen sind vor kurzem zum festlichen Ordinationsgottesdienst in die evangelische Kirche Weinfelden gekommen. Baumer-Schuppli ist 26-jährig und damit die jüngste Pfarrerin der Schweiz.

Kirchenratspräsident Pfarrer Wilfried Bührer freute sich während des kirchlichen Festes am Sonntag, 12. September, über die Bereitschaft der jungen Theologin, sich ordinieren zu lassen, um die frohe Botschaft von Jesus Christus in Wort, Sakrament und Lebensführung weitergeben zu wollen. Nach dem feierlichen Ordinationsgelübde erteilte er Nathanja Baumer-Schuppli die Erlaubnis und den Auftrag, als Dienerin am Wort Gottes die frohe Botschaft zu verkündigen und segnete sie mit Handauflegen. Baumer-Schuppli sagt:

«Es war ein freudiger Gottesdienst, ein freudiges Fest – langersehnt und berührend!»

Mit dem gemeinsamen Gebet, Gott möge sie ausrüsten mit den Gaben, die sie braucht, um ihren Dienst zu versehen, stärkte die Gemeinde der jungen Pfarrerin den Rücken und bekundete ihre Freude mit lang anhaltendem Applaus. «Das gemeinsame Gebet und die persönlichen Segenszusprüche von fünf mir sehr nahestehenden und wichtigen Vertrauenspersonen in der Ordinationsfeier bedeuten mir viel», sagte Baumer-Schuppli. Sie sprach dabei von ihrem Mann, ihren Eltern, ihrem Vikariatsleiter Pfarrer Hanspeter Herzog, bei dem sie in der Kirchgemeinde Berg das praktische Rüstzeug erworben hatte, und von ihrem Mentor Richard Häberlin.

Mit ihrer Ordination wurde Nathanja Baumer-Schuppli mit allen Rechten und Pflichten ins Ministerium der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau, der Dienstgemeinschaft der Pfarrerinnen und Pfarrer, aufgenommen. Auch in der Evangelischen Kirchgemeinde Felben, wo Baumer-Schuppli seit Anfang September als Pfarrerin wirkt, ist die Freude gross. Die Kirchgemeinde hat «ihre Pfarrerin» bereits im März ins Pfarramt gewählt, mit der Ordination ist die Wahl nun rechtskräftig geworden, teilt die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau mit. (red)