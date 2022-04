Kirchgemeindeversammlung Aadorfer Protestanten spenden halben Gewinn für die Ukraine Die Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Aadorf-Aawangen war geprägt von einem erfreulichen Rechnungsabschluss sowie von Wahlen und Verabschiedungen.

Die zwei Neuen: Pfarrerin Manuela Steinmann und Sekretärin Sabina Christen. Bild: Kurt Lichtensteiger

Zahlen gehören zu einer Rechnungsversammlung: Die Rechnung 2021 der der Evangelischen Kirchgemeinde Aadorf-Aawangen schliesst bei einem Totalaufwand von 1,36 Millionen Franken mit einem Überschuss von 10’370 Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von 45’402 Franken.

Gründe für das positive Ergebnis waren: coronabedingt weniger Anlässe, Wegzug einer Pfarrerin und höhere Steuereinnahmen. Rechnungsführerin Seraina Lansel veranschaulichte mittels einer Grafik den grössten Posten, den Personalaufwand in der Höhe von gut 844’000 Franken. «Dahinter stehen jedoch Menschen mit Engagement, die grosse Arbeit leisten. Ebenso tun dies die Steuerzahlenden mit den Steuern. Beiden Seiten gebührt ein grosser Dank», sagte die Ettenhauserin mit bewegter Stimme.

Einstimmig genehmigten darauf die 52 Anwesenden der insgesamt 2640 Stimmberechtigten die präsentierte Rechnung. Ebenso einstimmig wurde gutgeheissen, dass aus aktuellem Anlass rund die Hälfte des Rechnungsvorschlags, also 5000 Franken, zu Gunsten der «HEKS Nothilfe Ukraine» überwiesen wird.

Präsident Stefan Kormann verdankte darauf die Verdienste des nach 16 Jahren zurückgetretenen Synodalen und Geschäftsprüfers Roland Gahlinger. Als dessen Nachfolgerin beliebte Susanne Eggimann. Weiterhin in der evangelischen Synode Thurgau verbleiben zudem Eva Boss, Pfarrer Steffen Emmelius und Stefan Kormann.

Zurücktreten aus der Kirchenvorsteherschaft per 1. Juni 2022 wird Hans-Peter Niggli, der beim Verkauf des Pfarrhauses Leimackerstrasse und in der Baukommission für das neue Pfarrhaus Wiesentalstrasse umsichtigen Einsatz geleistet hat. Als Nachfolger wurde der in Aadorf aufgewachsene und im kantonalen Hochbauamt tätige Eric Kooreman einstimmig gewählt.

Darauf waren die Augen auf zwei Newcomer gerichtet, die Diakon Matthias Dietz in einem kurzen Interview vorstellte. Namentlich ist dies Manuela Steinemann, die als Uni-Absolventin auch ein 40-Prozent-Pensum als Pfarrerin in Aadorf belegen wird. Neu im Sekretariat tätig ist Sabina Christen, die aus derselben Tätigkeit bereits Erfahrungen aus Müllheim mitbringt.

Im Weiteren war zu vernehmen, dass auch die Landeskirchen ins Räderwerk der Flüchtlingsbetreuung geraten ist, auch wenn der Kanton und die politische Gemeinde das Zepter in der Hand haben. Die evangelische Kirchgemeinde will etwa ein Zimmer für Deutschunterricht anbieten sowie Kinder in Krabbelgruppe, Unihockey und Spielnachmittage aufnehmen. «Wir suchen insbesondere Leute, die sich über längere Zeit verpflichten. Diese sollen sich bitte melden», liess Tino Reifler verlauten, als sich die Versammlungsteilnehmer bereits auf den Apéro mit Eingeklemmten freuten.