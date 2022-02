Kirchgemeinde «Ich wurde von einer Handvoll Leute zu ihrem Feindbild gemacht»: Sirnacher Kirchenpräsident erklärt seinen Rücktritt Per Ende Januar hat Martin Buser sein Amt als Präsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Sirnach niedergelegt.

Der abgetretene Kirchenpräsident Martin Buser in der reformierten Kirche Sirnach. Bild: Reto Martin

«Wir sind sehr wahrscheinlich die einzige evangelische Kirchgemeinde im Thurgau, die nach wie vor auch ‹reformiert› in ihrem Namen trägt», sagt Martin Buser und lächelt verschmitzt. Der Wieziker mit Baselbieter Dialekt ist Ende Januar von seinem Amt als Präsident just dieser Kirchgemeinde zurückgetreten.

Im Gespräch mit unserer Zeitung macht er schnell klar, dass das Attribut «reformiert» für ihn keine hohle Floskel ist - und weshalb es für seinen Rücktritt nach sechs Jahren in der Behörde, davon vier Jahre als deren Präsident, eine zentrale Rolle spielt.

Der rote Faden durch die Geschichte ist die seit langem pendente Pfarrwahl. Eine von zwei 50-Prozent-Stellen wird von der sich eigentlich im Pensionsalter befindenden Pfarrerin Rosemarie Hoffmann bekleidet. Sie wurde zwar jüngst von der Kirchgemeindeversammlung befristet auf zwei Jahre als Stellvertreterin angestellt. Indes suchen Gemeinde und Behörde eine fixe Lösung.

2016 Leitbild erarbeitet

Wie das Reformiertsein nun diese Pfarrwahl beeinflusst, erklärt Martin Buser mit einem Rückblick. «Die beiden Lager ‹evangelikal› und ‹reformiert› gibt es in fast allen Kirchgemeinden», sagt er. «In Sirnach wollen wir den reformierten Weg beschreiten, welchen wir 2017 nach einer Retraite der Kirchenvorsteherschaft definiert haben.» Und in Sirnach laute diese Definition: «Wir sind bunt!»

«Bunt»: Das Motto der reformierten Kirche Sirnach steht auch auf einem Schild neben dem Eingang. Bild: Olaf Kühne

Unter diesem Motto hat Martin Buser als erstes grosses Projekt, 2017 im Zuge der Flüchtlingswelle, das Café Grüezi ins Leben gerufen. Die Einrichtung spricht explizit Flüchtlinge und Randständige an. «Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, ich will es auch nach meinem Rücktritt ehrenamtlich weiter leiten», sagt Buser.

Unter dem Motto «bunt» habe auch gestanden, dass er vor vier Jahren den ursprünglich katholischen Ex-Mönch Beno Kehl, bekannt als Bruder Beno, für die Jugend- und Diakonie-Arbeit angestellt und später seine Ordination zum Diakon möglich gemacht habe. «Das war gar nicht so einfach», sagt Buser, lacht und erinnert auch an das Projekt «Buntä Chilä Gartä» oder an Beno Kehls Afrikaprojekt, für dessen Unterstützung er sich in der Kirchgemeinde engagiert habe.

Ein Transparent vor der Kirche informiert über das Projekt «Buntä Chilä Gartä». Bild: Olaf Kühne

Und schliesslich sei es sicher auch «bunt», gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, ist Buser überzeugt und bedauert, dass sich die Evangelische Landeskirche Thurgau, im Gegensatz zu anderen Kantonen, noch nicht aus Überzeugung dazu bekennen konnte. «Unsere beiden Pfarrpersonen teilen meine Einstellung», sagt Martin Buser. Für ihn sei es, als Mitglied der Pfarrwahlkommission, denn auch ausser Frage gestanden, dass diese Offenheit eine zentrale Einstellungsbedingung für einen neuen Pfarrer oder eine neue Pfarrerin sein muss.

Nur sei er damit vergangenes Jahr in der Pfarrwahlkommission so ziemlich auf verlorenem Posten gestanden – was sich schliesslich an einem Bewerber manifestierte, der vor der Kommission eine Kurzpredigt halten durfte. «Diese Predigt war nach meinem Empfinden in keiner Art und Weise reformiert, sondern einfach nur konservativ, mittelalterlich und evangelikal», blickt Buser zurück. «Zudem hat sich dieser Bewerber gleichgültig bis abschätzig über unsere Flüchtlingsprojekte geäussert. Die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare lehnte er aus persönlichen Gründen gar kategorisch ab.»

Für ihn habe der Kandidat damit gleich drei zentrale Kriterien nicht erfüllt und sei deshalb, für ihn, nicht infrage gekommen. Doch ausgerechnet dieser Bewerber habe von den anderen fünf Kommissionsmitgliedern jeweils 97 von 100 möglichen Punkten erhalten. «Ich hätte diesen Entscheid in der Vorsteherschaft vertreten müssen und dabei meine Glaubwürdigkeit verloren», bedauert Martin Buser. Jedoch habe er sich treu bleiben wollen. «Ich bin nicht bereit, den Hampelmann zu spielen.»

Pfarrwahlkommission löste sich auf

So habe er es vorgezogen, aus der Kommission auszutreten. «Doch da hatten die anderen Mitglieder bereits eine Front gegen mich gebildet, mich wiederholt auch persönlich angegriffen.» Schliesslich habe sich die ganze Kommission aufgelöst – was an der Kirchgemeindeversammlung im Frühling 2021 Grundsatzfragen aufwarf: Wie weiter? Wie weiter mit der Pfarrwahl? Wie weiter mit der Kirchgemeinde? Will sie überhaupt noch bunt sein? Oder haben sich inzwischen konservative Kräfte auch in Sirnach durchgesetzt?

Die Kirchgemeindeversammlung entschied, diesen Fragen mit einer neuen Arbeitsgruppe nachzugehen. «Unser externer Coach hat uns geraten, dass die Kerngruppe dieser Arbeitsgruppe aus Behördenmitgliedern bestehen sollte», erklärt Martin Buser. Nur hätten auch Mitglieder der aufgelösten Pfarrwahlkommission in die Gruppe gedrängt – und ihm auch noch an der jüngsten Kirchgemeindeversammlung vorgeworfen, er wolle diese Arbeitsgruppe als verkappte Pfarrwahlkommission nach seinem Gusto missbrauchen. «Das ist schlicht falsch», wehrt sich Martin Buser. «Vielmehr soll die Gruppe ein neues Gemeindeleitbild sowie die Grundlagen für die Suche nach einer Pfarrperson erarbeiten. Über ihre Resultate und die weitere Vorgehensweise entscheidet dann selbstverständlich die Gemeindeversammlung.»

Obwohl dieses Vorgehen von der Kirchgemeindeversammlung im vergangenen November deutlich unterstützt wurde, habe er gespürt: Das nimmt kein Ende! «Ich wurde von einer Handvoll Leute zu ihrem Feindbild gemacht, sodass ich schliesslich zum Schluss gelangt bin: Ich muss mich aus dem Spiel nehmen», sagt Martin Buser. «Wäre ich im Amt geblieben, wäre ein alter Streit in die neuen Gremien getragen worden.»

Enttäuscht und wehmütig, aber nicht verbittert

Verbittert sei er nun aber nicht, betont Buser. Wehmut schwinge aber schon stark mit, auch Enttäuschung. Aber: «Ich schaue auf sechs Jahre zurück, in denen ich viel Gutes bewirken konnte», sagt er. «Was ich aus dieser Zeit mitnehme, ist zu 90 Prozent positiv.» Zudem habe er während der ganzen Zeit, insbesondere aber auch jetzt, sehr viel Wertschätzung aus der Kirchgemeinde erfahren. Selbstgebackene Guetzli habe er gekriegt, Anrufe, Briefe und Mails.

«Ich sah und sehe das Kirchenpräsidium immer als Dienst an der Gemeinde – und vor diesem Hintergrund sehe ich auch meinen Rückzug», sagt er. «So hoffe ich, dass mein Rücktritt zumindest Bewegung in eine festgefahrene Situation bringen kann.» Doch trotz dieser positiven Einstellung kann sich Martin Buser ein Fazit dann doch nicht verkneifen: «In diesem Spiel gibt es nur Verlierer.»