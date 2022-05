Kirche Doppelnutzung einiger Räume erweitert das Kirchgemeindehaus im «Suure Winkel» von Evangelisch Frauenfeld Nebst einer positiven Jahresrechnung 2021 präsentierte die evangelische Kirchgemeinde Frauenfeld die Pläne zur Innensanierung des Kirchgemeindehauses.

Die Stimmberechtigten genehmigen einstimmig den Jahresbericht des Präsidenten. Bild: Claudia Koch

Erstmals konnten die 52 anwesenden Stimmberechtigten einen Blick auf die Pläne der Innensanierung aller Stockwerke des in die Jahre gekommenen Kirchgemeindehauses im «Suure Winkel» werfen. «Das Kirchgemeindehaus ist gut brauchbar, aber es steht eine umfassende Unterhaltssanierung an, gerade in Bezug auf den Brandschutz und die Fluchtwege», sagte Stephan Winkler, Präsident der Spezialbaukommission der evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld. Ausserdem sei der vorhandene Platz begrenzt, führte Winkler am Montagabend weiter aus. Deshalb werden gewisse Räume für eine Doppelnutzung konzipiert, was mehr Möglichkeiten für verschiedene Gruppierungen bietet.

Stockwerk für Stockwerk erläuterte Winkler die baulichen Veränderungen, wobei einige Räume, wie der Saal im ersten Stock, erhalten bleiben. Die Küche, welche leicht vergrössert werden soll, gab Anlass zur Diskussion. Auf die Frage, warum diese nicht grösser werde, antwortete Winkler, dass man für Anlässe mit mehr Personen auf das Begegnungszentrum Viva oder weitere Standorte ausweichen kann.

Kosten liegen inzwischen bei etwa drei Millionen Franken

Heinz Stübi, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, gab bei den Ausbauwünschen der Votanten zu Bedenken, dass die Kosten für die Innensanierung inzwischen bei etwa drei Millionen Franken liegen. Stübi sagte:

«Da die Inflation und die Baukosten laufend steigen, müssen wir genau hinschauen, was nötig ist.»

Heinz Stübi, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, blickt auf ein bewegtes Jahr 2021 zurück. Bild: Claudia Koch

Im zweiten Stockwerk wird neu die Verwaltung untergebracht, die von der Freiestrasse 16 herüber zügelt. Jene Liegenschaft soll vermietet werden, was Mehreinnahmen generiert. Damit alle Kirchbürgerinnen und Kirchbürger die Pläne der Innensanierung studieren und diskutieren können, wird am 14. Mai von 9 bis 12 Uhr eine Informationsveranstaltung im Kirchgemeindehaus mit den Bauverantwortlichen durchgeführt.

Positives Rechnungsergebnis gibt Luft

Kirchenpfleger Raimondo Branca konnte eine positive Jahresrechnung 2021 präsentieren. Statt dem budgetierten Defizit von rund 146’000 Franken resultierte bei einen Totalaufwand von gut 4,38 Millionen Franken ein Überschuss von knapp 180’000 Franken. Gründe dafür liegen im geringerem Personalaufwand und höheren Steuereinnahmen der juristischen Personen.

Kirchenpfleger Raimondo Branca präsentiert positive Zahlen der Jahresrechnung 2021. Bild: Claudia Koch

Ein Wermutstropfen ist der Rückgang der Steuern bei den natürlichen Personen. «Trotzdem gibt das gute Ergebnis des vergangenen Jahres Luft. Die Kirchgemeinde Frauenfeld steht mit guten Eigenmitteln da», sagte Branca. Vom Gewinn werden 150’000 Franken für die Vorfinanzierung baulicher Massnahmen zugewiesen, der Rest wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Jahresrechnung 2021 sowie die Verwendung des Gewinns wurden einstimmig gutgeheissen.