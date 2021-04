Frauenfeld

Kirche bringt Osterfeier in die warmen Stuben

Nur jeweils 50 Personen durften die Frauenfelder Festgottesdienste an Ostern in der St. Nikolauskirche besuchen. Dank einer Live-Übertragung konnten Gemeindemitglieder die Feiern aber auch in den eigenen vier Wänden mitverfolgen.