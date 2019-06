Impfpflicht in der Kita: Frauenfelder Kindertagesstätte weist ungeimpfte Kinder ab

In der Schweiz hat eine erste Kindertagesstätte ungeimpfte Kinder abgewiesen. Die Organisation «Bubble Bees», die auch eine Kita in Frauenfeld führt, nimmt an ihren acht Standorten nur noch Kinder auf, die gegen Masern und Keuchhusten geimpft sind.