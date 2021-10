Kindertage Aufwendige Theaterstücke und kreative Workshops: In Uesslingen gehen Kinder und Jugendliche dem Leben von Petrus auf die Spur Diese Woche führt die evangelische Kirchgemeinde Uesslingen die jährlichen Kindertage durch. Nebst Theatervorführungen stehen auch sportliche Aktivitäten und Bastel-Workshops auf dem Programm.

Am Dienstagnachmittag basteln die Kinder gemeinsam mit einer Leiterin Gipshände. Bild: Kim Ariffin

Biblische Geschichten kombiniert mit Spielspass. Während dieser Woche gehen in Uesslingen die Kindertage über die Bühne. Das Angebot ist sehr vielfältig und beinhaltet unterschiedliche Aktivitäten in den Bereichen Bildung, Freizeit und Sport. Dora Zimmermann, Organisatorin der diesjährigen Kindertage, erklärt:

Dora Zimmermann, Organisatorin Kindertage Uesslingen. Bild: Kim Ariffin

«Wir entscheiden uns jedes Mal für eine Geschichte oder eine Figur aus der Bibel. Diesmal geht es um das Leben von Petrus.»

Die dazugehörigen Theaterstücke werden diese Woche vom Dienstag bis Freitag sowie am Sonntag in der Uesslinger Kirche durchgeführt. Dazu haben die Teilnehmenden aufwendige Kulissen und Kostüme gestaltet. Das Boot darf natürlich auch nicht fehlen. Wie Zimmermann erläutert, sollte das Theater möglichst realistisch sein. Das Organisationsteam präparierte dafür einen echten toten Fisch, ausserdem benutzen sie während der Vorführungen Wasser, damit Petrus nass wird wie in der biblischen Geschichte.

Nebst der Theatralik kommt auch handwerkliches Geschick zum Zug. In diversen Workshops basteln die Kinder Objekte zum Thema Petrus wie zum Beispiel Gipshände, Fische und Schiffe. Zusätzlich können sie sich auf dem Fussballplatz beim Schulgelände sowie in einer Hüpfburg in der Turnhalle austoben.

Die Kulisse mit Boot in der Uesslinger Kirche. Bild: Kim Ariffin

Soziales Verhalten und Glauben fördern

In der Regel finden diese Anlässe jedes Jahr während der Herbstferien statt. Dank dem Engagement der Interessierten können die Kindertage diesmal schon zum sechsten Mal durchgeführt werden. Die Leitung besteht aus Freiwilligen aus Uesslingen, darunter befinden sich Leute aus der evangelischen Kirchgemeinde sowie Jugendliche aus der Oberstufe, die als Jungleiterinnen und Jungleiter tätig sind. Die meisten Jugendlichen haben früher bereits an diesen Veranstaltungen teilgenommen, weswegen sie sich umso mehr damit auskennen. Wegen der Mithilfe von vielen Interessierten können die Kindertage in den meisten Fällen vor Ort organisiert werden.

Der Sinn dahinter ist, das soziale Verhalten sowie den Glauben der Kinder zu fördern. Die Mischung aus biblischen Geschichten und Spielen kommt bei den Teilnehmenden sehr gut an. Zudem wird bei gewissen Aktivitäten auf eine altersgerechte Einteilung geachtet. Aktuell gelten die gängigen 3G-Regeln. Alle erwachsenen Teilnehmenden müssen ein Zertifikat aufweisen, die Jugendlichen und Kinder unter 16 Jahren haben sich einem Spucktest unterzogen. Zimmermann sagt:

«Wir halten uns an dieselben Hygienemassnahmen wie die Schule. Dank dem guten Wetter können wir viel Zeit im Freien verbringen.»