«Keine Zeit für die Toilette»: Pflegepersonal demonstriert in Frauenfeld für bessere Arbeitsbedingungen

Mit einer Aktionswoche macht das «Bündnis Gesundheit» für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen mobil. In diesem wirken etwa die Gewerkschaften Unia, Syna und VPOD sowie der Berufsverband der Pflegefachleute (SBK) mit. Sie fordern höhere Löhne, verlässliche Arbeitspläne und Ruhezeiten sowie mehr Rechte am Arbeitsplatz. Sie verlangen zudem eine Coronaprämie für das Gesundheitspersonal in der Höhe eines Monatslohns. In St. Gallen soll – vorbehältlich einer Absage – am Donnerstag eine Menschenkette gebildet werden, Treffpunkt ist 17 Uhr beim Vadian. (seb.)