Keine Männer für halbe Sachen Bei der Ständerats-Nominationsversammlung der Thurgauer SVP kam es am Dienstagabend in Bussnang zum Showdown: Jakob Stark oder Markus Hausammann? Silvan Meile

Ständeratskandidat Jakob Stark nimmt die Gratulation von Parteipräsident Ruedi Zbinden entgegen. (Bild: Andrea Stalder)

Auf den Tischen steht suure Moscht und in der Luft liegt Spannung. «Das dürfte eine knappe Angelegenheit werden», sagt Hermann Bürgi. Der alt Regierungs- und alt Ständerat hat an der Delegiertenversammlung der SVP noch einen Platz neben dem Pressetisch gefunden.

Draussen dirigieren die Parkplatzeinweiser mit orangen Leuchtstäben die Autos, die auf die Turnhalle zwischen Bussnang und Rothenhausen zusteuern. Drinnen spielen zwei Alphornbläser die Begleitmusik, bis alle einen Platz gefunden haben. Die Delegiertenversammlung der Thurgauer SVP ist ein Volksfest.

Dieses ist erst richtig eröffnet, wenn sich alle vom Stuhl erheben, um gemeinsam das Thurgauerlied zu singen. «O Land, das der Thurstrom sich windend durchfliesst, dem herrlich der Obstbaum, der Weinstock entspriesst.» Sogar die Apfelkönigin Melanie Maurer ist gekommen. Ihr Titel in Kombination mit der Parteimitgliedschaft ist offensichtlich Qualifikation genug, um als Delegierte aufzulaufen. Die junge Dame im schwarzen Blazer sticht aus der Masse der Männer in karierten Hemden hervor. Und sie zeigt Wirkung: Einerseits hebt sie die tiefe Frauenquote, anderseits senkt sie den hohen Altersdurchschnitt.

Der Präsident erinnert an die Fairplay-Regeln

Der Abend ist ein Zweikampfs. 282 der 315 Stimmberechtigten sind der Aufforderung der Partei gefolgt, die Frage zu klären, welches der beiden Politschwergewichte ins Rennen um die Nachfolge des zurücktretenden SVP-Ständerats Roland Eberle geschickt wird: Regierungsrat Jakob Stark (60) oder Nationalrat Markus Hausammann (54). Wer hier das Rennen macht, ist so gut wie gewählt. Am vordersten Tisch sitzen sich die beiden gegenüber. Angespannt und darum bemüht, locker zu wirken.

Gleich zu Beginn ruft Kantonalpräsident Ruedi Zbinden den Delegierten die Fairplay-Regeln in Erinnerung. «Wir wollen uns anständig begegnen. Gehässige Voten haben keinen Platz.» Souverän leitet er durch die Versammlung. Für ihn ist es ein Heimspiel.

Ein trockener Abend mit Most

«Ich bin einer von euch», sagt Markus Hausammann ins Mikrofon. Er liest seinen Lebenslauf vor. Der Landwirt macht klar, dass er immer Milizpolitiker geblieben ist, der das Arbeiten nie verlernte. «Ich scheue es nicht, dreckige Hände zu bekommen.» Doch Starks anschliessende Rede wirkt freier vorgetragen. Seinen Plastikbecher mit Most nimmt er mit ans Rednerpult, als wäre ihm die Veranstaltung zu trocken.

Er schaffte es dann sogar, etwas Witz in seine Worte zu flechten, zumindest wenn es um seine Hobbys geht. «Ich jasse gut – mit guten Karten.» Oder: «Ein Highlight ist für mich der Frauenfelder Halbmarathon. Sonst bin ich aber nicht der Mann der halben Sachen.» Applaus ernten schliesslich beide. Aber Stark liegt jetzt nach Punkten vorne, falls die Meinungen nicht längst gemacht sind.

Leise Misstöne

Die offene Fragerunde der Delegierten bleibt zahm. Schriftlich hätten sie versprochen, auf eine wilde Kandidatur zu verzichte, sagen beiden, als sie darauf angesprochen werden. Leise Misstöne gegen Hausammann kommen auf, weil sein Verzicht auf einer erneuten Nationalratskandidatur den dritten Thurgauer SVP-Sitz gefährden könnte.

Am Schluss kann tatsächlich Stark jubeln. Doch er tut es nicht. Niemand sieht ihn im Moment des Triumphs die Arme in die Luft schleudern oder die Faust ballen. Als Starks unerwartet deutlicher Sieg mit 173 zu 104 Delegiertenstimmen amtlich wird, wirkt der Regierungsrat nicht, als hätte er einen wichtigen Sieg errungen.

Der Blumenstrauss zeugt vom Sieg

Seine Miene bleibt trotz des Erfolgs konzentriert. Sie vermag allfällige Emotionen zu überdecken. Sogar der in der internen Partei-Ausmarchung unterlegene Hausammann wirkt in dieser Situation fröhlicher. Immerhin zeugt der Blumenstrauss in Starks Händen vom soeben errungenen politischen Sieg, der ihn mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit ins Stöckli nach Bundesbern bringen wird.

Hausammann wollte um jeden Preis Ständerat werden. «Ich bin nicht freiwillig zurückgekrebst», sagt er. Starks Ambitionen schreckten ihn nicht ab, er suchte den Zweikampf. Doch er pokerte zu hoch. In Bussnang bekam seine politische Karriere ein Ablaufdatum. Im Herbst räumt er seinen Pult in der Grossen Kammer. Dann kümmert er sich vermehrt um den Hof in Langrickenbach. An seiner Stelle wird jemand anders nach Bern reisen.