«Keine Dutzendware»: Keltische und römische Münzen in Wilen entdeckt

Wilen hat Glück. Zwar haben auch andere Gemeinden und Dörfer ihre Chronisten und Hobbyhistoriker, Wilen aber hat Daniela Wiesli und mit ihr eine Person, die sich ebenso sachkundig wie akribisch mit der Vergangenheit der Kommune beschäftigt.

Dabei ist Daniela Wiesli selbst «Ur-Wilenerin»: Das Geschlecht ist in Wilen beheimatet, sie ist dort aufgewachsen und nach einigen Jahren in der Fremde wieder an diesen Ort ihrer Vorfahren zurückgekehrt. Sie kennt also die Leute im Dorf und hat inzwischen auch über Wilen publiziert: «Wilen bei Wil – Ein Dorf erinnert sich». Ihr Buch ist oral history im besten Sinn: Es porträtiert Einwohnerinnen und Einwohner und erzählt deren persönliche Geschichte.

Gelernte Übersetzerin

Was Daniela Wiesli von vielen anderen Dorfchronisten und Hobbyhistorikern unterscheidet, ist die «fachliche Unterfütterung»: Von Haus aus Übersetzerin, studierte sie danach Modern History an der London Guildhall University und bildete sich zur Tutorin der Nautical Archaeology Society weiter. Seit 2004 ist sie Leiterin der Kontaktstelle für Unterwasserarchäologie SUSV und seit 2006 Fachreferentin an der Universität Zürich.

Wiesli hatte das Glück, von den Erben des 1991 verstorbenen Gottfried Peter jenen Teil des Nachlasses zu bekommen, der sich mit Geschichte und Chronik von Wilen befasst. Nicht weniger als 50 Bundesordner seien das gewesen – grösstenteils ungeordnet und auf Bearbeitung wartend. Wiesli hat sich nicht nur dieses Nachlasses angenommen, sondern sich auch entschlossen, Gottfried Peters Arbeit weiterzuführen. Die Geschichte der Gemeinde Wilen sei bis ins frühe 14. Jahrhundert zurück schriftlich dokumentiert, sagt Wiesli. Und weil sie sich damit nicht abfinden will, suchte sie, ausgestattet mit ihrem Wissen über Unterwasserarchäologie, auf für sie deshalb naheliegendem Weg nach der noch im Dunkeln liegenden Vergangenheit ihres Heimatorts: auf archäologischem Weg eben.

Funde dem Kanton gemeldet

Bereits seit Mai untersuchte sie zusammen mit Prospektoren und ihren Metalldetektoren unter anderem den Untergrund eines alten Hauses im Dorfzentrum Wilen sowie Gebiete südlich des Dorfes. Die Prospektion hat sich gelohnt: Neben etlichem Schrott aus vergangener Zeit förderten die Sondierer auch historisch Bedeutendes zutage. Solche Funde sind bekanntlich dem Kanton, dem Amt für Archäologie, zu melden und gegebenenfalls abzuliefern. Dieser Pflicht ist Wiesli nun nachgekommen. (cla.)