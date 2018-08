Kolumne Kein Ort mehr ohne Parkuhren Mosttröpfli Christian Kamm

Christian Kamm. (Bild: Urs Jaudas)

Nehmen wir an, Sie fragen mich, was sich im Thurgau in den letzten Jahren verändert hat, dann würde ich wahrscheinlich antworten: Der Kanton hat systematisch an allen möglichen und unmöglichen Orten Parkuhren aufgestellt. Kein Spital, keine Behörde, keine Schule mehr ohne. Überall macht die öffentliche Hand, die wir bereits mit unseren Steuergeldern beglücken, auch noch die hohle Hand.

Kürzlich war ich wieder einmal auf dem Arenenberg. Ein wahrhaft magischer Ort. Aber auch hier empfängt jetzt ein profaner Ticketautomat. Eine Parkuhr − und was für eine. Vor mir drückt eine Frau verzweifelt Tasten. Das Geld sei zwar drin, aber es komme einfach nichts heraus. Frau und Technik, das kennt man ja. Das kann ich besser. Rein die Münzen und dann und dann . . . passiert ausser ein paar mechanischen Geräuschen tatsächlich nichts. Weder eine Registrierung noch ein Ticket. Das Geld ist weg. Das war’s. Gerne ein andermal.

Wenn ich etwas noch mehr verachte als Parkautomaten, dann sind das Parkautomaten, die nicht funktionieren. Die dich in die Zwangslage versetzen, entscheiden zu müssen, ob man dem Ding einfach den Stinkefinger zeigen und schlimmstenfalls eine Busse riskieren soll oder die Ursachenforschung für das Versagen in Gang setzen will. Ich habe mich für den Stinkefinger entschieden. Und mich damit getröstet, dass das Bezahlen von kantonalen Parktaxen und das Bezahlen von Steuern eben Geschwister sind: Man zahlt, bekommt keine Quittung und weiss nicht recht, was mit dem Geld passiert.