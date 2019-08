Kein Loch, sondern eine Oase direkt an der Murg Serie «Der Murg entlang» (6): Viele wissen nichts vom Campingplatz Aumühle bei Frauenfeld . Betreiberin Beatrice Stoller klärt auf. Samuel Koch

Platzwartin Beatrice Stoller erwartet die Gäste im Restaurant des Camping Aumühle in Frauenfeld. (Bilder: Reto Martin)

«Was willst Du dort in diesem Loch?» Diese Frage kann Beatrice Stoller nicht verstehen. Denn über die Vorzüge des Campingplatzes Aumühle am südlichen Stadtrand Frauenfelds muss die 48-Jährige nicht lange nachdenken: Idylle, Ruhe und Abgeschiedenheit an der Murg bei guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr. «Bei uns kann man einfach mal herunterfahren», sagt Stoller, die den Campingplatz Anfang Saison übernommen hat.

Sie ist Aktuarin des Camping Club Thurgau, der den Platz pachtet und betreibt. Der Präsident des Clubs hatte sie angefragt, ob sie den Platz nicht führen wolle. «Bedingung für ein Ja waren flexible Arbeitszeiten», sagt die dreifache Mutter, die mit ihrer Familie in Aadorf wohnt und über den Mittag für ihre Kinder da sein will. Die restliche Zeit verbringt sie zwischen April und Oktober jeden Tag auf dem Camping.



Stoller serviert den Gästen Kaffee und selbst gebackene Hummelschnitten. «Heute morgen mussten wir die Dachkännel reinigen», sagt sie. Auf dem Platz ist sie Allrounderin, nimmt Reservationen entgegen, putzt die sanitären Anlagen, mäht den Rasen oder kocht und brätelt spontan auch mal für ihre Gäste. Ihr Lebenspartner Rolf Schwab unterstützt sie.

Kaffee samt Hummelschnitten.

Am Nachbartisch räumt eine Mutter mit ihrem Kind aus Deutschland das Frühstück weg. «Die Leute geniessen die familiäre Atmosphäre», meint Stoller. In Märstetten aufgewachsen, sei sie früher schon mit ihrer Familie oft im Camper unterwegs gewesen: «Mein Vater war Kanufahrer mit Rennen in ganz Europa, wir waren schon früh Wandervögel.»



Blick auf die Stellplätze im Camping Aumühle.

Zwei Einstiege für eine Abkühlung in der Murg



Nebst den Stammkunden aus der Nähe kommen viele Durchreisende in Aumühle, etwa aus Schweden, Tschechien oder den Niederlanden. Wie in einer grossen Familie geniessen alle die Zeit an der Murg. Viele

wüssten nicht einmal, dass man sich darin abkühlen könne. «Es gibt zwei Einstiege», sagt Stoller. Und die Frauenfelder Badi sei auch nur wenige Gehminuten entfernt. Den diesjährigen Höhepunkt erlebte der Camping während des Open Airs, als alle 17 Standplätze belegt waren und vor lauter Zelte kaum mehr ein Fleckchen Wiese frei war.

«Zwei Mädels waren das ganze Festival über hier und freuten sich über Ruhe und saubere WCs.»

Ein Velofahrer unterbricht sie und fragt nach einer Pumpe. Sie kratzt ihre Englischkenntnisse zusammen und erklärt, wo sich das nächste Velogeschäft befinde. Nebst Deutsch spricht sie Französisch, Italienisch und Spanisch. Dabei soll es nicht bleiben: «Ich will unbedingt noch Holländisch lernen.»



Mit anderen Bewohnern in der Aumühle hat Beatrice Stoller kaum Kontakt. Einzig in der Garage ennet der Murg sei hie und da etwas Betrieb. Die Aumühle sei dennoch kein Loch, sondern eine unverhoffte Wohlfühloase direkt an der Murg.