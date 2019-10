Gross angerichtet: Die Armee übt rund um Frauenfeld Von Montag bis Mittwoch übt das Militär auf dem Waffenplatz in Frauenfeld für den Ernstfall. Christian Ruh

Der Waffenplatz Frauenfeld ist das Zentrum der Truppenübung. (Bilder: Donato Caspari)

Schüsse hallen durch Frauenfeld. Seit Montag ist der Waffenplatz das Zentrum Truppenübung der Artillerieabteilung 16. Rund 950 Soldaten werden noch bis am Mittwochmorgen im Gebiet Frauenfeld-Hinterthurgau beübt, wobei nicht die einzelnen Soldaten, sondern vor allem das Zusammenspiel der Einheiten im Mittelpunkt stehen. Am Sonntagabend rückten die Truppen ein, am Montagmorgen 8.30 Uhr erhielten sie ihre ersten Befehle.

Bis diese eintrafen, war für alle noch unklar, worum genau es bei der Übung ging. Genau das ist der Zweck des Ganzen: Üben für einen Ernstfall, auf den man sich auch nicht im Voraus vorbereiten kann. Die Truppen sind auf vier Stellungsräume in der Ostschweiz aufgeteilt. Wohin sie sich bewegen werden und was sie dort erwartet, weiss nur die Übungsleitung.

Heute hilft GPS

Drei Züge stehen bereit: der Kommandozug, welcher per Funk die Befehle erhält, der Geschützzug mit den grossen Panzerhaubitzen und der Nachschubzug, welcher weitere Munition geladen hat. Neben der Ernstfallsimulation stehen nämlich auch Schiessübungen der Panzerhaubitzen auf dem Programm.

Im Gegensatz zu Panzern schiessen Panzerhaubitzen nicht gerade auf ein Ziel im Sichtfeld, sondern in einem Bogen, ähnlich wie eine Schleuder. Die Zielfläche, auf welcher der Schuss dabei auftrifft, wurde früher noch mit speziellen Geräten berechnet, heute wird dafür GPS genutzt. Karten lesen müssen die Soldaten aber für den Fall der Fälle immer noch können.

Den Durchmarsch verhindern

Eine solche dreitägige Abschlussübung ist typisch für das Ende eines militärischen Wiederholungskurses. Das Szenario der dreitägigen Übung ist dieses Mal wie folgt: es gibt zwei Konfliktstaaten in Westeuropa. Einer will durch die Schweiz marschieren, um so seinem Gegner in den Rücken fallen zu können.

Das Schweizer Militär soll diesen Durchmarsch verhindern. Dabei entstehen neben direkten Konflikten mit den ausländischen Truppen auch interne Problematiken durch etwaige Sympathisanten der jeweiligen Konfliktländer. Diese Streitigkeiten im eigenen Land in so einer Situation zu schlichten, gehört auch zu den Aufgaben des Militärs.

Defilee in Winterthur

Am Mittwochnachmittag folgt auf die dreitägige Übung noch ein sogenanntes Defilee in Winterthur. Das bedeutet, dass die Truppen durch die Strassen marschieren und sich so der Zivilbevölkerung präsentieren. Dies ist laut Brigadier Benedikt Roos, Kommandant der Mechanisierten Brigade 11, besonders wichtig, damit die Einwohner der Schweiz erfahren, was das Militär macht und wohin auch die Steuergelder fliessen.

Defilees sind in den letzten Jahrzehnten immer seltener geworden und anderen Präsentationsmöglichkeiten wie Ausstellungen oder dem «Tag der offenen Tür» gewichen. Das letzte Defilee dieser Grössenordnung fand vor mehr als zehn Jahren ebenfalls in Winterthur statt.