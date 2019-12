Katholische Guetzli zur Lesung von Pepe Lienhard in Frauenfeld Pepe Lienhard hat drei Adventsgeschichten vorgetragen. Sie liessen die Zuhörenden schmunzeln, regten aber auch zum Nachdenken an.

Pepe Lienhard liest im Frauenfelder Bistro La Trouvaille Adventsgeschichten von Peter Reber. Bild: Andrea Stalder

Vor dem Bistro La Trouvaille in der Frauenfelder Altstadt schenken zwei «fleissige Engeli», Monika und Gladys, im «Weihnachtshüsli» hausgemachten Glühwein- und Most aus.

Brigitte Bianchi

Brigitte Bianchi hat ihren Helfern und Helferinnen diese liebevolle Bezeichnung verpasst. Denn sie helfen mit, dass der Beitrag an die Stiftung Lebensfreude möglichst hoch ausfällt.

Die Wirtin hat ihr Bistro liebevoll geschmückt und hält Überraschungen bereit. Für die Gastronomin kann es nicht genug glitzern und Geschichten sind ihr wichtig. Darum kommen ihre Gäste auch in den Genuss einer Lesung von Pepe Lienhard. Der Musiker liest aus «24 Adväntsgschichte zum Schmunzle u Nachedänke» seines Freundes Peter Reber – der in den 1970er-Jahren für die Pepe Lienhard Band die Swiss Lady schrieb.

Im Buch geht es auch um die Diskussionen unter den Sternen, wer den drei Königen aus dem Morgenland den Weg zum Christkind weisen darf. Und wie die Vorfreude eines kleinen, unscheinbaren Sternes Petrus überzeugte, weil sie ihn auch am Tag leuchten liess.

«Diese Geschichte passt zu uns beiden», sagt Pepes Frau, Christine Lienhard. Sie setzt sich mit Herzblut für die Stiftung Lebensfreude ein. Mit Kreativität, Musik, Gesang und Tanz schenken speziell geschulte Künstler Dementen, Kranken, Betagten und Menschen mit einer Behinderung Freude, bringen als Clowns achtsam und humorvoll etwas Zuwendung und Abwechslung in den Alltag der Betroffenen.

Im Bistro servieren Bianchi und ihr Team zu jedem Getränk ein feines Mailänderli. «Das sind katholische Guetzli», erklärt Brigitte und schmunzelt, denn ihre Schwester aus Einsiedeln hat sie gebacken. Eigentlich wollte diese nach der Übergabe gleich wieder mit dem Zug zurückfahren, hat aber bereitwillig in der Küche mitgeholfen. «Wir kommen aus einer grossen Familie mit fünf Brüdern und fünf Schwestern und sind alle sozial eingestellt», erzählt Josy. «Weihnacht war und ist für uns immer etwas Wichtiges.»

Glitzernde Steine in historischer Wand

Während es in vielen Schaufenstern leuchtet und blitzt, um den Konsum anzukurbeln, lädt die Wirtin zur Einkehr ein. Daraus ergeben sich Gespräche. «Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen» davon ist Brigitte Bianchi überzeugt.

Die 350 glitzernden Steine an der historischen Steinwand im Restaurant wecken das Interesse der Besucher, denn es verbirgt sich ein echter Diamant darunter. Brigitte Bianchi lädt zur Schatzsuche ein. Am 24. Dezember um 14 Uhr wird Goldschmied Marcel Badertscher den wertvollen Stein aus der Wand herauslösen. Der oder die Glückliche erhält zweimal zwei Gramm Gold. Und unter allen, die mitgemacht haben, wird zudem einen Trostpreis ausgelost.

Spontan verteilt ein Gast den Text von «White Christmas» und stimmt an: «I’m dreaming of a white Christmas.» Die Gäste singen: «Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen.» Die Melodie verbreitet eine friedliche Stimmung.