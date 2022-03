Katholisch Aadorfer Katholiken wählen neue Behörde und genehmigen Sanierung des Pfarrhauses Tänikon Die Katholische Kirchgemeinde Aadorf-Tänikon geht mit einem neuen Präsidenten in die neue Legislatur.

Der neu gewählte Kirchgemeinderat mit Daniel Bachmann, Michael Signer, Michaela Geisser, Markus Sax, Rolf Anliker und Hans-Peter Lorenz. Bild: Kurt Lichtensteiger

Anstelle der üblichen Kirchgemeindeversammlung liess die Katholische Kirchgemeinde Aadorf-Tänikon – aus bekannten Gründen – auf brieflichem Weg abstimmen. Dabei wurden bei einer Stimmbeteiligung von knapp 13 Prozent alle fünf Vorlagen genehmigt, namentlich die Rechnung 2021, das Budget 2022 und mit grossem Mehr auch ein Kreditantrag.

«Besonders erfreut ist der Kirchgemeinderat über die klare Annahme des Kreditantrages zur Sanierung des Pfarrhauses Tänikon. Für das ausgesprochene Vertrauen möchte sich der Rat herzlich bedanken», sagte Kirchgemeindepräsident Bruno Gerig zu den rund 30 Geladenen, vorab ehemalige, abtretende und neue Behördenmitglieder.

Zwei Neue im Kirchgemeinderat

Ebenfalls an der Urne haben die stimmberechtigten Mitglieder der Katholischen Kirchgemeinde Aadorf-Tänikon ihre Behörden für die Amtsperiode 2022–26 gewählt. Der Amtsantritt erfolgt am 1. Juni 2022. Pfarradministrator Daniel Bachmann mit beratender Stimme musste nicht gewählt werden, nimmt aber an den Sitzungen teil.

Bruno Gerig hat das Präsidentenamt seit fast zwölf Jahren äusserst umsichtig, kompetent und einfühlsam ausgeübt. «Drei Amtsperioden sind genug», meinte der Abtretende zwei Monate vor der Amtsübergabe. «Ich freue mich darüber, das Amt einem fähigen und erfahrenen Nachfolger übergeben zu können.»

Und an dieser Aussage ist nicht zu zweifeln. Als Präsident gewählt wurde mit 253 Stimmen Rolf Anliker, eine in Aadorf weitgehend unbekannte Person. Mit Blick in die Versammlung sagte der Neugewählte: «Den Fokus auf jüngere Familien zu legen, wäre wohl kein Fehler.»

Rolf Anliker – der neue Präsident Rolf Anliker ist verheiratet, Vater zweier Kinder und 67 Jahre alt. Der ursprünglich gelernte Bankkaufmann war Friedensrichter in Bülach und präsidierte in der Aufsichtskommission sämtliche 75 katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich. Dazu war er in der Kirchenpflege Bülach für die Liegenschaften zuständig. Seine Freizeit widmet er den Enkelkindern, dem Reisen, Wandern und der St.Nikolausgesellschaft Bülach. Seit letztem Dezember wohnt er an der Rietstrasse in Aadorf, dessen Nähe zur Natur er besonders schätzt. (kli)

Ausserdem kommt mit Michaela Geisser noch ein neues Mitglied in den Kirchgemeinderat hinzu. Sie erhielt 256 Stimmen. Bestätigt in ihren Ämtern wurden Finanzverwalter Hans-Peter Lorenz (268 Stimmen), Markus Sax (260 Stimmen) und Michael Signer (267 Stimmen). In die Rechnungsprüfungskommission wurden Marcel Baumann und Hedwig Schick wieder sowie Marion Wahrenberger und Fabian Zeier als Neumitglieder gewählt. Das Wahlbüro besteht aus Karin Ammann, Manuela Ammann, Esther Brütsch, Hans Hollenstein, Christa Wägeli und Paul Wick.