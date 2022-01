Jahresprogramm 2022 Mit Anormalem zurück zur Normalität: Selbstfindung, Rosen, Samen und zeitgenössische Kunst statt Corona – das Programm der Kartause Ittingen Die Kartause Ittingen wartet 2022 mit einem vielschichtigen Programm aus Musik, Kunst, Spiritualität und Natur auf. Unter anderem zeigt das Kunstmuseum die neuesten Ankäufe von zeitgenössischen Thurgauer Kunstschaffenden. Und nach zwei Absagen sollen die Pfingstkonzerte endlich wieder stattfinden.

Was läuft 2022 in der Kartause Ittingen? Sie wissen es: Heinz Scheidegger (rechts), Procurator, Markus Landert (Mitte), Direktor des Kunstmuseums Thurgau, und Thomas Bachofner, Leiter von Tecum, dem Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau. Bild: Andrea Tina Stalder

«Wie kann man angesichts der Konkurrenz grosser Museen Einzigartiges bieten?» Diese Frage treibt Markus Landert als Direktor des Kunstmuseums Thurgau fortwährend um. Um Antworten ist er indes so wenig verlegen wie Heinz Scheidegger als Procurator der Stiftung Kartause Ittingen und Thomas Bach­ofner als Leiter des Zentrums für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau der Evangelischen Landeskirche Thurgau (Tecum).

Eine erste und zugleich für den Ort allgemein gültige Antwort findet sich in den Gemäuern in Warth-Weinigen selbst: Das hier beheimatete Ittinger Museum konzentriert sich im Kern auf die besondere Lebensform der Kartäuser, die weitgehend von der Aussenwelt abgeschottet lebten. In Anlehnung an die Abschottungswirkung der Coronapandemie auf die Gesellschaft sagte Landert am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresprogramms:

«Was für uns ein Krisenmodus ist, war für die Kartäuser ein Lebensmodell.»

Vielfalt prägt die Jahresprogramme 2022 in der Kartause Ittingen. Bild: Andrea Tina Stalder

Pfingstkonzerte, Rosen und ein Samengarten

Dieses Lebensmodell scheint das heutige Wirkungsmodell der Kartause Ittingen in gewisser Weise zu prägen. Was hier im Jahr 2022 vonstattengeht, liesse sich vor dem Hintergrund der Eingangsfrage unter die Prämisse stellen: mit Anormalem zurück zur Normalität. Dies beginnt beim Ankauf zeitgenössischer Kunst mit möglichem Potenzial zu Kontroversen, geht weiter über einen erneuten Versuch zur Durchführung der Pfingstkonzerte und endet in der Erfindung eines neuen Arbeitszeitmodells für die Gastronomie.

So ist laut dem Procurator der Stiftung Kartause Ittingen, Heinz Scheidegger, ein Totalumbau der Küche mit einem Kostenaufwand von rund 3 Millionen Franken im Gang. Diese Arbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen und die neuen Abläufe bis Ostern eingespielt sein. Dazu gehört auch ein neues Arbeitszeitmodell. «Die Zimmerstunde hat ausgedient.» Sie verpflichtet Angestellte in der Gastronomie zu freien Stunden zwischen Mittags- und Abendservice. «Das ist nicht mehr zeitgemäss», ist Scheidegger überzeugt. Mit einem neuen Arbeitszeitmodell will er Gegensteuer geben und die Attraktivität der betroffenen Berufe nachhaltig verbessern.

Zu den Programmschwerpunkten gehören die Pfingstkonzerte zum Thema «Hommage an Bach» mit internationalen Grössen wie dem Hammerflügelvirtuosen Kristian Bezuidenhout und der Geigerin Isabelle Faust, der Tag der Rose am 22. Mai mit der Buchvernissage «Die Rosen der Kartause Ittingen» und ein Tag der offenen Tür am 25. September zum 45-jährigen Bestehen der Stiftung Kartause Ittingen. Neu gibt es mit dem «Grünen Pfad» einen spielerischen Rundgang zum Thema Nachhaltigkeit in der Kartause Ittingen. Zudem wurde der Samengarten zur Erhaltung bewährter Gartenpflanzen und somit der Biodiversität verdoppelt.

Spiritualität und Kunst hinter denselben Mauern

Allem anderen als dem Normalen folgt auch das Programm des spirituellen Zentrums Tecum. «Die Kartäuser sind Experten im Umgang mit Krisen», sagte Tecum-Leiter und Theologe Thomas Bachofner. «Isolation ist für sie der Normalzustand.» Sie hätten sich bewusst aus der Betriebsamkeit des Lebens herausgenommen. In Teilen kann man das heute noch. Dazu bietet Tecum digitale und analoge Angebote. Aussergewöhnlich sind die begleitete sechstägige «Auszeit im Kloster» und die modular aufgebaute Seminarreihe «ReVision» zum Reflektieren und Weiterentwickeln des eigenen Lebenswegs.

Die Vernissage zur Ausstellung «Neue Kollektion – Kunst hier und jetzt» ist bereits ausgebucht. Bild: Andrea Tina Stalder

Das Anormale setzt sich fort im Kunstmuseum Thurgau. «Neue Kollektion» bedeutet hier nicht das Präsentieren der neuesten Kleiderkreationen, sondern der Neuerwerbungen durch die Ankaufskommission. Pro Jahr stehen dazu 100'000 Franken zur Verfügung. Gezeigt werden Schätze aus den vergangenen vier Jahren von gut zwei Dutzend Thurgauer Kunstschaffenden. Weitere Schwerpunkte bilden Ausstellungen wie «Zu Tisch», «Gelobt, gepriesen und vergessen» oder «Josef Hofer – ein Lebenswerk».