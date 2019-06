Kartause Ittingen: ein besonderer Flecken Erde An der Versammlung der Stiftung Kartause Ittingen vom Sonntag konnten sich die rund 100 Gäste ein genaueres Bild über das Betreute Wohnen und Arbeiten machen. Lobende Worte gab es vom Präsidenten. Claudia Koch

Die Kartause Ittingen, gesehen von der Kapelle oberhalb. (Bild: Reto Martin)

Von einem Tag auf den anderen kann sich durch einen Schicksalsschlag das Leben ändern. «Ich möchte mit dieser Aussage die Gäste nicht belasten», sagte Philipp Merkofer, Leiter Soziales und Werkbetriebe in der Kartause Ittingen. Aber sie seien täglich mit solch einschneidenden Momenten konfrontiert, die unter anderem durch psychische Erkrankung, Gewalt oder Unfall entstehen können.

Tägliche Begegnung mit Gästen

Umso wichtiger ist es, in solchen Situationen zu wissen, dass es im Thurgau 35 Institutionen gibt, die Wohnen und Arbeiten in einem geschützten Rahmen anbieten. Die Kartause Ittingen ist seit 1977 eine davon und bietet 60 geschützte Arbeitsplätze und 30 Wohnplätze für Menschen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung an. Merkofer sagte:

«Und das an einem Ort, wo andere ihre Freizeit verbringen.»

Philipp Merkofer, Leiter Soziales und Werkbetrieb, stellt an der Versammlung das Betreute Wohnen und Arbeiten vor. (Bild: Claudia Koch)

Seither wurde das Betreuungsangebot in eine positive Richtung ausgebaut. Die individuelle Förderung und die Gesundheit jeder betreuten Person stehen heute im Mittelpunkt. Bereichernd für die betreuten Personen sind auch die täglichen Begegnungen mit Gästen und Mitarbeitenden.

Diese Möglichkeiten werden vom gut ausgebildeten Fachpersonal unterstützt und gefördert. Da die Zufriedenheit jedes Einzelnen grossgeschrieben wird, steigt auch die Leistungsfähigkeit. Deshalb dankte Merkofer allen beteiligten Personen für das stimmige Zusammenleben sowie dem Stiftungsrat und den Stiftungsmitgliedern: «Sie alle tragen dazu bei, dass dieser besondere Flecken Erde erfolgreich bleibt.»

Unterschiedlichste Facetten

Roland Eberle, Stiftungsratspräsident. (Bild: Andrea Stalder)

Dem Dank schloss sich Stiftungsratspräsident Roland Eberle an, der sich einem Sprichwort Perikles entlehnte, um der Kartause und ihren Partnerbetrieben ein Stück Glück, Freiheit und Mut zu wünschen. Es sei immer wieder erstaunlich, so Eberle, wie es den Mitarbeitenden gelinge, unterschiedlichste Facetten einzubringen.

«Manche sind glänzend, andere hingegen unsichtbar, aber spürbar.»

Ein herzliches Dankeschön gab es vor dem Apéro auch von Prokurator Heinz Scheidegger, der die Treue und den Rückhalt der Stiftungsmitglieder lobte.