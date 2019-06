Kapitän feiert sein 45 Jahr-Jubiläum am Steuer auf Untersee und Rhein Erik Zipsin feiert als Kapitän ein besonderes Jubiläum. Dank seiner langen Zeit bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) ist er auf vielen Hochzeitsfotos verewigt.

Erik Zipsin am Bug des für ihn umgetauften Motorschiffs. (Bilder: PD)

(red) Vom Matrosen über den Maschinisten und dem Schiffsführer zum Kapitän: Diese Karriereleiter verfolgte der in Feuerthalen wohnhafte Erik Zipsin seit seinem Amtsantritt im Juni 1974 bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Seit seiner Ausbildung zum Schiffsführer 1992 steuert er die Kursschiffe der Weissen Flotte gekonnt über Untersee und Hochrhein, wie die URh mitteilt.

Kapitän Zipsin.

Am Tag des 45-Jahr-Dienstjubiläums ist Erik «Zibi» Zipsin am Mittwoch mit dem kurzerhand umgetauften MS Zipsin zwischen Diessenhofen und Schaffhausen unterwegs gewesen. Ansonsten sitzt er – während seiner letzten Saison vor dem Ruhestand – im Steuerhaus der Festpropeller-Schiffe MS Thurgau, MS Stein am Rhein und MS Konstanz. «Wir schätzen Erik Zipsins Loyalität, sein enormes Fachwissen, seine unbändige Freude an der Schifffahrt und sein langjähriges Engagement für unsere URh sehr», meint URh-Geschäftsführer Remo Rey.

Eine 45-jährige Betriebszugehörigkeit sei heute nicht mehr selbstverständlich und bedeute nicht nur für den Jubilar etwas Einzigartiges. Die URh dankt Erik Zipsin herzlich für seine langjährige Treue und guten Dienste. Dank seiner langjährigen Kapitänsdienste auf den URh-Charter-Schiffen ist Zipsin auf vielen Hochzeitsfotos zu sehen.