Kanuten toben sich bei Hochwasser auf der Thur aus

Dauerregen in der Ostschweiz: So heftig hat es in Ihrer Region geschüttet +++ Drohnenbilder und Videos zeigen Überschwemmungen +++ Ab Mittag ist es vorbei mit dem Regen

Dauerregen hat in der Ostschweiz an diversen Orten zu Überschwemmungen geführt. Am meisten Liter pro Quadratmeter sind auf dem Säntis und in der Linthebene heruntergekommen. Wir halten Sie im Liveticker auf dem Laufenden.